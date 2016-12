Pugiliştii de la CSM au obţinut cinci medalii la “Naţionalele” de la Zalău Marius Morar

Ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Box rezervat cadeţilor a avut loc săptămâna trecută, în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău, în organitarea Clubului Sportiv Municipal Zalău, a Federaţiei Române de Box şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj. Peste 160 de pugilişti au urcat în ring la Zalău, reprezentând 44 de cluburi: CSM Alba Iulia, CSM Craiova, CSM Ploieşti, SCM Bacău, CSA Steaua Bucureşti, CSM Gladiatorul Iaşi, CS Muscelul Câmpulung Muscel, Olimpia Satu Mare, CSM Dunărea Galaţi, CS Metrorex Bucureşti, CS Comtech Slatina, ACS Felix Box Botoşani, CSM Călăraşi, CS Jiul Rovinari 2016, CSM Sibiu, CSM Piteşti, CSS 2 Baia Mare, CSM Brăila, CSM Slatina, CSM Timişoara, CS Flacăra Horezu, CS Basti Box Salonta, CSM Roman, CS Voluntari, CS Pandurii Târgu Jiu, CS Chiajna, CSM Giurgiu, CSS Unirea Iaşi, CSM Braşov, CSS Sighetu Marmaţiei, CS Box Artrom Slatina, Crişul Oradea, CS Divaio Bucureşti, CSM Reşiţa, Olimpia Cluj, Olimpia Bucureşti, LPS Banatul Timişoara, Universitatea Cluj, CSM Râmnicu Sărat, Chimia Râmnicu Vâlcea, CSM Suceava, CS Drobeta Turnu Severin, Rong Box Târgu Mureş şi CSM Zalău.

Clubul Sportiv Municipal Zalău a fost reprezentat de nouă pugilişti pregătiţi de antrenorii Ioan Dragoş, Ioan Popa şi Adrian Popuţea, cinci dintre ei reuşind să urce pe podium la finalul competiţiei.

Cel mai bun rezultat l-a obţinut Denis Stoica, la categoria 56 de kilograme. Medaliat cu bronz la ediţia de anul trecut, pugilistul antrenat de Ioan Dragoş şi Adrian Popuţea a devenit campion naţional în acest an, învingând în finală un pugilist de la CSM Craiova. Medaliat cu bronz în 2015 a fost şi Bogdan Mierloi, la categoria 52 de kilograme, acesta devenind vicecampion naţional la competiţia de la Zalău. Şi Eduard Şerban a obţinut argintul la Campionatul Naţional de la Zalău, cedând în finala categoriei de 59 de kilograme în faţa unui pugilist de la Olimpia Cluj.

“Sunt mulţumit de rezultatele tuturor sportivilor medaliaţi, însă, vreau să remarc ambiţia de care a dat dovadă Eduard Şerban. El a suferit de apendicită şi a fost nevoit să se opereze în urmă cu două luni, dar, cu toate asteam a ţinut neapărat să boxeze la Campionatul Naţional. Sunt sigur că ar fi devenit campion naţional dacă nu ar fi avut aceste probleme de sănătate”, a declarat antrenorul Dragoş.

“A fost o competiţie reuşită din toate punctele de vedere, cu o participare numeroasă. Obiectivul clubului a fost depăşit. Avem un campion naţional, doi vicecampioni naţionali şi doi sportivi medaliaţi cu bronz. Au fost sportivi foarte bine pregătiţi, cu meciuri puternice atât în semifinale, cât şi în finalele categoriilor”, a precizat şi Silviu Mureşan, directorul CSM Zalău şi vicepreşedintele Federaţiei Române de Box.

La fel ca Eduard Şerban, şi Marinel Zaharie a fost la prima participare la un astfel de eveniment dar, cu toate astea, a urcat pe podium, fiind medaliat cu bronz la categoria 40 de kilograme.

Cel de-al cincilea medaliat este Antonio Criste, pugilist pregătit de Ioan Popa. Sportivul zălăuan a cucerit bronzul la categoria plus 76 de kilograme.

Comentarii

comments