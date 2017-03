Promovarea în Liga a II-a rămâne la fel de departe Marius Morar

FC Zalău a terminat la egalitate, scor 0 – 0, duelul de pe teren propriu cu liderul FC Hermannstadt Sibiu, din cadrul primei etape a returului, iar formaţia de la poalele Meseşului rămâne la cinci puncte de locul ce duce direct în Liga a II-a.

“Derby-ul promovării”, cum l-au numit anumite persoane din cadrul clubului FC Zalău şi cum a apărut şi pe afişele dinaintea partidei, a fost un meci extrem de sărac în ocazii, în special din partea “alb-albaştrilor”, care nu au trimis niciun şut pe spaţiul porţii adverse pe durata celor 90 de minute. Cele două echipei au terminat la egalitate, scor 0 – 0, un rezultat care avantajează doar formaţia din Sibiu, în timp ce zălăuanii rămân la cinci puncte în spatele primei poziţii.

Cu o serie de jucători care au activat în trecut şi la nivelul Ligii I, formaţia din Sibiu a stat foarte bine în teren, în timp ce FC Zalău a practicat un joc destul de anost, fiind rare momentele în care jucătorii antrenaţi de Olariu şi Oros au ajuns în faţa porţii adverse.

În prima parte a întâlnirii s-au putut consemna doar trei ocazii mai clare, toate aparţinându-se oaspeţilor. Daniel Tătar şi Răzvan Dâlbea au încercat să-l surprindă pe portarul Băican, dar şuturile acestora nu au găsit spaţiul porţii zălăuane. Cu două minute înainte de finalul primei părţi, Alexandru Neacşa a fost aproape să deschidă scorul, dar portarul zălăuan, Băican, a avut un reflex foarte bun, respingând balonul în corner.

Tot oaspeţii au fost cei care au controlat mai mult jocul şi în partea secundă, având situaţii mai clare de a marca. Cea mai mare ocazie a meciului s-a consumat în minutul 71, când Adrian Cîrstean a reluat balonul cu capul în bara laterală, după o centrare trimisă de pe partea dreaptă. Portarul Băican a ieşit din nou în evidenţă în minutul 78, având un reflex foarte bun la şutul lui Monea, din interiorul careului. Cu două minute înainte de finalul timpului regulamentar, oaspeţii şi-au mai trecut în cont o ocazie importantă, de această dată prin Dâlbea, care a reluat balonul cu capul milimetric pe lângă poarta zălăuanilor.

Introdus în ultimele minute în locului lui Turda, Bercean a fost destul de aproape de a marca, poate cel mai important gol al sezonului. Acesta a primit o pasă în adâncime de la Todea, a pătruns în careul sibienilor, dar a întrat într-un unghi mort şi nu a mai avut decât şansa de a centra în faţa porţii, unde nu se afla niciun jucător al Zalăului.

“Nu a fost un joc spectaculos, cred că ambele echipe s-au temut una de cealaltă. A fost un meci de luptă, cu un teren greu şi mulţi jucători au avut crampe musculare. Pentru noi este un punct meritat şi, chiar dacă echipa adversă pare mai valoroasă, cred că am demonstrat că ne putem ridica la nivelul celor din Sibiu. Sperăm să obţinem cât mai multe puncte în jocurile viitoare, iar la finalul returului vom trage linie, pentru a vedea pe ce poziţie ne situăm”, a afirmat antrenorul Zalăului, Constantin Olariu.

De cealaltă parte, antrenorul oaspeţilor, Eugen Beza, a afirmat că FC Hermannstadt ar fi meritat victoria în jocul de vineri.

“Sunt puţin supărat după acest rezultat, deoarece cred că meritam victoria. Am fost echipa care am construit mai mult şi care ne-am creat mai multe ocazii. Din păcate, fotbalul este pe goluri, iar astăzi (vineri, n.r.) nu cred că am avut noroc. Cred că Zalăul şi cei de la Comuna Recea sunt contracandidatele noastre, dar cei de la Zalău cred că şi-au propus astăzi un rezultat de egalitate în faţa noastră”, a precizat Beza.

În etapa viitoare, FC Zalău se va deplasa la la Mediaş, pentru duelul cu Gaz Metan II din localitate, iar FC Hermannstadt va primi vizita celor de la ASA II Târgu Mureş.

FC Zalău: Claudiu Băican – Grigore Turda (min. 83, Sergiu Bercean), Daniel Celea, Cristian Bucur, Ionuţ Ţârlea, Raul Stanciu (min. 67, Lucian Todea), Gabriel Coţi, Beniamin Boka, Florin Istrate (min. 89, Alexandru Pop), Marius Hosu (min. 80, Radu Ungurianu) şi Cristian Tăbîrţă. Antrenori: Constantin Olariu (principal) şi Cristian Oros (secund)

FC Hermannstadt: Horaţiu Moldovan – Alexandru Străulea (min. 64, Radu Cristin), Cătălin Pîrvulescu, Radu Crişan, Paul Medeşan, Răzvan Dâlbea, Radu Necşulescu, George Monea (min. 90+4, Robert Bratu), Alexandru Neacşa, Daniel Tătar (min. 70, Alexandru Fotescu) şi Adrian Cîrstean. Antrenor: Eugen Beza



