Programul “Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”, implementat şi în Sălaj

Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat vineri, la Palatul Victoria, programul “Campionii României în şcoală, liceu şi universitate”, în prezenţa mai multor nume importante din sportul românesc, precum Elisabeta Lipă, Ivan Patzaichin, Georgeta Andrunache şi Andreea Răducan.

“Sportul creează modele, România are nevoie de modele. Avem obligaţia, împreună, să dăm încredere campionilor de mâine”, a precizat ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca.

Programul “Campionii României în şcoală, liceu şi universitate” îşi propune creşterea gradului de participare activă a copiilor din şcoli, licee şi universităţi la activităţile sportive. Un alt obiectiv este promovarea valorilor sportului ca mijloc de îmbunătăţire a stării de sănătate, a condiţiei fizice şi psihice, dezvoltarea competenţelor sociale, spiritul de echipă, solidaritate şi fair-play, contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Programul “Campionii României în şcoală, liceu şi universitate” se derulează în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu Ministerul Comunicaţiilor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret, Inspectoratele Şcolare Judeţene şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

Fiecare reprezentant al DJST Sălaj va lua legătura cu cei mai reprezentativi sportivi din judeţul pe care-l reprezintă, cu care vor face vizite la diferite şcoli din zonă, pentru a le dezvălui elevilor povestea unei cariere sportive impresionante, dar mai ales pentru a-i convinge că sportul înseamnă, înainte de toate, sănătate.

La întâlnirea de vineri a fost prezent şi Adrian Fărcaş, directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj.

“În calitate de reprezentant al DJST Sălaj, instituţie care va implementa la nivel local acest program, am luat legătura cu Ştefan Birtalan, însă, având în vedere că are domiciliul în Bucureşti, mi-a transmis că va participa la acţiunea noastră doar atunci când va ajunge în Sălaj. Neavând alt sportiv din judeţ în baza de date a MTS-ului, ne-am reorientat spre alţi sportivi reprezentativi din judeţul nostru pentru a putea derula acest program şi în Sălaj. Ne-am gândit la Călin Marincaş şi la Paula Todoran, cei mai buni sportivi ai judeţului, dar vom solicita ajutorul şi din partea altor persoane cunoscute din lumea sportului”, a declarat Adrian Fărcaş.

Directorul DJST Sălaj intenţionează să solicite şi sprijinul unor antrenori consacraţi din judeţ în acest proiect. “Gheorghe Tadici este o personalitate nu doar la nivel local, ci şi naţional şi cred că ne-ar putea ajuta în acest proiect. Un alt nume cunoscut este cel al domnului Nicu Ionel Lăpuşan, care a pregătit sportivi foarte valoroşi în atletism”, a mai precizat directorul DJST Sălaj, care l-a inclus în acest proiect şi pe Ioan Onicaş, preşedintele Federaţiei de Minifotbal din România.

“Este un program unic la nivel naţional, care poate contribui la formarea unei generaţii de elevi, tineri şi studenţi activi din punct de vedere sportiv, un proiect care se doreşte a fi o rechemare a copiilor şi tinerilor spre sportul de masă şi spre cel de performanţă”, a mai afirmat Fărcaş.

Un prim pas în derularea proiectului la nivel judeţean a fost făcut deja, directorul DJST Sălaj fiind prezent marţi la Şcoala Gimnazială din Cuzăplac, unde este profesor de educaţie fizică şi sport Călin Marincaş, multiplul campion mondial la karate tradiţional.