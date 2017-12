Primul român care a ajuns la Academia Ajax va împărţi cadouri pentru copiii de la Viitorul Zalău

Clubul Sportiv Viitorul Zalău va organiza şi în acest an tradiţionalul eveniment “Vine Moşul la Viitorul”, momentul festiv urmând să se desfăşoare sâmbătă, începând cu ora 11, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău.

Conducerea CS Viitorul Zalău vine şi în acest an cu o surpriză pentru juniorii din cadrul clubului, la evenimentul de sâmbătă urmând să fie prezent Richardo Farcaş, un fotbalist de 17 ani ce a devenit în vara acestui an campion al Olandei cu echipa de juniori a clubului Ajax Amsterdam. Farcaş a fost transferat la clubul olandez în vara anului 2016, fiind primul român care a ajuns la Academia Ajax.

Richardo Farcaş este şi căpitanul echipei naţionale Under 18 a României, selecţionată antrenată de Florin Bratu.

Alături de românul de la Ajax Amsterdam, la evenimentul de sâmbătă vor mai fi prezenţi patru foşti componenţi ai clubului Viitorul: Alex Băican (CFR Cluj), Adrian Micaş (Universitatea Cluj), Bodiş Norbert (Balmazujvaros) şi Daniel Pop (Gaz Metan II Mediaş).