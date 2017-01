Portarul Claudiu Băican continuă la FC Zalău Marius Morar

Goalkeeper-ul zălăuan şi-a reziliat contractul cu Olimpia Satu Mare în această iarnă, urmând să semneze în zilele următoare un nou contract cu FC Zalău. Băican a evoluat şi în prima parte a campionatului la formaţia zălăuană, dar a fost transferat sub formă de împrumut de clubul sătmărean.

Claudiu Băican rămâne la FC Zalău şi pentru partea a doua a campionatului, mai ales că zilele trecute şi-a reziliat contractul cu Olimpia Satu Mare. Portarul zălăuan a evoluat la formaţi zălăuană şi în tur, fiind transferat în vara anului trecut sub formă de împrumut de la clubul sătmărean.

“Băican şi-a reziliat contractul cu Olimpia Satu Mare pe cale amiabilă. Am înţeles că a şi renunţat la ultimii bani pe care trebuia să-i dea clubul, iar în zilele următoare vom semna contractul. Am purtat discuţii cu el, ne-am înţeles la toate capitolele, urmează doar să semnăm contractul”, ne-a declarat preşedintele Ioan Morar.

Băican intenţiona să-şi rezilieze contractul cu Olimpia Satu Mare şi în vara anului trecut, clubul sătmărean confruntându-se şi la acea vreme cu probleme financiare. Portarul a primit mai multe oferte înaintea începerii sezonului, chiar şi de la echipe din Liga a II-a, dar a preferat clubul zălăuan pentru a fi mai aproape de familie.

Înainte de ajunge la FC Zalău, Claudiu Băican a activat timp de un sezon în Liga I, la Săgeata Năvodari, după şase ani în care a evoluat la formaţia italiană, Benevento. Băican este un produs al grupelor de juniori de la FC Armătura Zalău, transferându-se la CFR Cluj după terminarea junioratului.

