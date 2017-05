Podium stelist la concursul de ciclism “Sălaj Velo Tur” Marius Morar

Ediţia a II-a a concursului de ciclism, “Sălaj Velor Tur” s-a desfăşurat duminică, având ca punct de start, dar şi de finish, Castrul Roman Porolissum. Aproape 250 de iubitori ai sportului pe două roţi s-au aliniat la startul competiţiei, fiind două curse, una pentru amatori, cu un traseu de 59 de kilometri, iar alta pentru profesionişti, a cărei distanţă a fost de 115 kilometri.

Atât pentru cursa scurtă, cât şi pentru cea lungă au fost alcătuite şase clasamente: ciclişti cu vârsta maximă de 18 ani, 19 – 29 de ani, 30 – 39 de ani, 40 – 49 de ani, 50 – 59 de ani şi ciclişti cu vârsta de 60 de ani şi peste.

Prezent la ediţia de anul trecut în calitate de concurent, Alexandru Ciocan, multiplu campion naţional la ciclism, a revenit în acest an la “Sălaj Velo Tur”, dar în calitate de organizator şi moderator al evenimentului.

“Este o onoare pentru mine să fiu din nou prezent la un astfel de eveniment. Este o zonă superbă aici, la Castrul Roman Porolissum. Am fost invitat pe ultima sută de metri la prima ediţie, dar m-a cucerit concursul. Am rămas surprins atât de calitatea evenimentului, cât şi de “căldura” cu care te primesc oamenii din această zonă. Birocraţia este o problemă la noi în ţară; durează foarte mult să obţii un aviz, tocmai de aceea vreau să-i felicit pe organizatorii acestui eveniment. Este un concurs reuşit din toate punctele de vedere; mi-aş dori să organizăm şi la noi, în sudul ţării astfel de concursuri, dar cred că este imposibil”, a declarat Alexandru Ciocan.

“După prima ediţie, am văzut un interes nesperat pentru această competiţie, iar în acest an, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus a organizat o ediţie în care a introdus pe traseu şi obiective turistice interesante pentru cei care urmăresc această competiţie. În paralel cu evenimentul sportiv, am folosit prilejul pentru a promova obiective turisitce de pe traseu. Ne propunem acest lucru şi în anii următori. Ne dorim să fie un concurs atractiv atât din punct de vedere al traseului, cât şi turistic. Surprinzător de mulţi participanţi în acest an, ciclişti din toată ţara, printre ei şi ciclişti de performanţă. Organizatorii au propus un finish care, după părerea unora, este unic în ţară, într-o pantă accentuată, ceea ce este o încercare pentru toţi, după o cursă de 115 kilometri; înseamnă că acest sport este pentru ei o profesie, nu îl practică doar din pasiune”, a afirmat şi preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc.

Podiumul cursei masculine elite a fost alcătuit din trei ciclişti de la Steaua Bucureşti: Cosmin Bidilici, Daniel Crista şi Marius Petrache, în timp ce la feminin, cursa a fost câştigată de Miriam Stan, de la CS Otopeni.

La amatori, cursa lungă a fost câştigată de Marian Frunzeanu, urmat de Roland Schmidt şi Florin-Cătălin Manea. În clasamentul feminin, Denisa Roman a câştigat prima poziţie, urmată pe podium de Ferencz Kinga şi Emilia Raluca Neagu.

Viki Sander a ocupat prima poziţie la feminin în cursa scurtă, urmată de Mirela Stroe şi Ana Maria Dumitrescu, în timp ce la masculin, pe primele trei locuri în clasamentul general s-au situat: David Urs, Gheorghe Stana şi Bogdan Bartic.

“Sălaj Velo Tur” a fost organizat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană de Ciclism Prahova, Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Zalău, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Asociaţia Amicii Muzeului, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Centrele de Iformare Turistică active la nivel judeţean şi cu Agenţia Naţională de Presă Agerpres.



