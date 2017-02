Pilotul Szabo Robert, premiat la Gala “Laurii Pilotajului ACR Auto 2016” Marius Morar

Devenit campion absolut în 2016 la Rally Sprint, pilotul zălăuan Szabo Robert a fost invitat la finalul săptămânii trecute la Gala “Laurii Pilotajului ACR Auto 2016”. Evenimentul a avut loc sâmbătă, la Casa Oamenilor de Ştiinţă din Bucureşti, fiind invitaţi cei mai buni piloţi de automobilism şi karting din cadrul ACR.

Cu autoturismul Subaru Impreza, Szabo Robert a avut o comportare foarte bună în cele cinci etape din cadrul Campionatului Regional ACR Rally Sprint, devenind campion absolut.

“2016 a fost un an foarte bun pentru mine şi sper să am o evoluţie la fel de bună şi în acest an. Evenimentul de la Bucureşti a fost unul foarte frumos, în cadrul căruia am fost premiaţi cei mai buni piloţi de automobilism şi karting din cadrul ACR”, ne-a declarat pilotul zălăuan.

Cei mai buni automobilişti şi practicanţi de karting ai anului 2016, dar şi arbitri şi reprezentanţi ai cluburilor au primit cupe, medalii şi diplome din partea Automobil Club Român.

La festivitatea de premiere a fost prezent şi Constantin Niculescu, preşedintele ACR.

Având în vedere că la etapele din 2016 au fost prezenţi şi piloţi din străinătate, Ministerul Tineretului şi Sportului a aprobat ca în 2017, competiţia să se intituleze Campionatul Internaţional de Rally Sprint, anul trecut fiind Campionat Naţional.

Prima etapă din acest an este programată în data de 11 martie, la Satu Mare.

