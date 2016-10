Peste 70 de elevi s-au întrecut la “Cupa Micilor Stejari” de la Dragu Marius Morar

Şcoala Gimnazială din Dragu şi Federaţia Română de Rugby, prin directorul de Dezvoltare Regională Transilvania-Nord, Gheorghe Sabău în parteneriat cu Primăria Dragu a organizat vineri prima ediţie a “Cupei Micilor Stejari” la rugby-tag. Competiţia a fost rezervată elevilor din ciclul gimnazial, fiind prezenţi 72 de copii de la şase şcoli, dintre care cinci sălăjene şi una din localitatea clujeană, Mănăstireni.

“Cupa Micilor Stejari” a fost precedată de un curs de specializare în rugby-tag, condus de sălăjeanul Gheorghe Sabău, care a fost şi reprezentantul FRR la acest eveniment.

Chiar dacă a fost vorba de elevi din ciclul gimnazial, meciurile au fost spectaculoase, iar primul loc i-a revenit la final echipei Şcolii Gimnaziale din Dragu, condusă de profesorul Cosmin Ardelean. Pe poziţia secundă s-a situat echipa Şcolii Gimnaziale din Buciumi, pregătită de profesoara Mariana Puşcaş, urmată de echipa Şcolii Gimnaziale “Andrei Mureşanu” din Cehu Silvaniei, condusă de profesorul Sergiu Moldovan.

Poziţia a patra i-a revenit Şcolii Gimnaziale din Agrij (profesor Olimpiu Petran), pe locul cinci s-a situat Şcoala Gimnazială din Mănăstireni, iar ultima poziţie a fost ocupată de Şcoala Gimnazială din Treznea (profesor Olimpiu Petran).

“A fost o compteţiei organizată în premieră la Dragu care, alături de oină, se înscrie în seria sporturilor îndrăgite şi apreciate de copiii acestor locuri. Şcolile participante la acest eveniment sunt cele mai active şi în competiţiile oficiale, iar dictonul “omul sfinţeşte locul” este unul mai mult decât adevărat. Ne bucurăm de faptul că au fost prezente şi autorităţile locale în cuvântul de deschidere şi la festivitatea de premiere, asigurându-ne de sprijin la ediţiile viitoare. Dorim ca această competiţie să se înscrie în calendarul fiecărui început de an şcolar. Au fost remarcaţi câţiva copii foarte talentaţi, care vor fi monitorizaţi, în speranţa că vor putea ajunge în centrele rugbystice din zona ţării noastre”, a declarat Gheorghe Sabău, director de Dezvoltare Regională Transilvania-Nord în cadrul FRR.

“A fost o competiţie reuşită, la care a fost prezentă şi o echipă din afara judeţului. Consider că a fost un adevărat regal rugbystic la nivel de copii vom face tot posibilul ca această competiţie să fie organizată şi în anii următori. Am încercat să oferim şi premii frumoase tuturor participanţilor şi sper că toată lumea a plecat mulţumită de la acest eveniment”, a afirmat şi Cosmin Ardelean, profesor de educaţie fizică şi sport în cadrul Şcolii Gimnaziale din Dragu.

La finalul competiţiei, toate echipele participante au primit cupe, diplome, materiale sportive şi dulciuri.



Comentarii

comments