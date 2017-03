Peste 30 de sportivi de la Seiko Zalău, calificaţi în finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional Marius Morar

Înfiinţat în acest an de către Călin Marincaş, cel mai bun sportiv al judeţului în probele neolimpice, Clubul Sportiv Seiko Zalău a participat zilele trecute la prima fază zonală din cadrul Campionatului Naţional de Karate Tradiţional. Pentru sportivii clubului nu era, însă, o noutate, având în vedere că s-au transferat de la CS Terra Kid Zalău, unde s-au pregătit tot sub îndrumarea antrenorului Marincaş.

Delegaţia zălăuană a fost alcătuită din 36 de sportivi, 32 dintre aceştia reuşind să obţină calificarea în finala competiţiei.

Lotul clubului CS Seiko Zalău a fost alcătuit din: Mihnea Andreicuţ, Rareş Andreicuţ, Gabriel Ardelean, Luca Ardelean, Brigitta Balaghian, George Bighe, Lucas Coca, Mario Cordiş, Denis Căpâlna, Alexia Chiş, David Matyas, Lucas Matyas, Nemeti Zsoltan, Alexandru Nicoară, Maia Nicoară, Radu Puie, Adrian Pop, Matei Pop, George Pup, Solyom Szillard, Irina Pelivan, George Găvriluţ, Luca Tamaş, Sergiu Tuduce, Leon Teglaş, Vamos Robert, Marc Vereşezan, Alexia Puie, Bianca Prunea, Darius Pop, Kovacs Erik şi Pall Brigitta.

Şi Terra Kid Zalău a avut câţiva reprezentanţi la competiţia de la Cluj-Napoca, Iulia Cliţan obţinând cele mai bune rezultate. De altfel, fiica preşedintelui Remus Cliţan rămâne una dintre favoritele la titlul naţional şi în acest an.

În clasamentul cluburilor, CS Seiko Zalău a terminat pe prima poziţie faza zonală de la Cluj-Napoca.

