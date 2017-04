Performanţă inedită pentru boxul sălăjean Marius Morar

Pugiliştii Adrian Popuţea şi Sergiu Moraru au câştigat două medalii de aur la ediţia din acest an a Cupei României de la Bacău, fiind pentru prima dată în istoria Clubului Sportiv Municipal Zalău când ambii reprezentanţi obţin două medalii de aur la categoria seniori.

Ediţia din acest an a Cupei României la box, rezervată seniorilor, s-a desfăşurat săptămâna trecută, la Bacău. Spre deosebire de anii anteriori, la evenimentul din acest an a fost un număr redus de pugilişti, iar Clubul Sportiv Municipal a fost reprezentat de Adrian Popuţea, sportiv pregătit de Ioan Dragoş şi Sergiu Moraru, pugilist antrenat de Ioan Popa.

Popuţea a boxat la categoria plus 91 de kilograme, adversarul din semifinale fiind timişoreanul Doru Livădaru, un sportiv pe care pugilistul zălăuan la învins categoric la puncte, 5 – 0. În finala categoriei, Adrian Popuţea a câştigat tot la puncte duelul cu orădeanul Ionel Oşvat, un sportiv cu experienţă, împotrivă căruia zălăuanul a susţinut multe meciuri în competiţiile anterioare.

În urma celor două victorii, Popuţea a cucerit medalia de aur la Cupa României, performanţă pe care a mai obţinut-o în 2013.

“Nu am făcut o pregătire foarte intensă pentru această competiţie, dar speram la un rezultat bun, având în vedere experienţa acumulată de-a lungul anilor. Este un rezultat foarte bun, pe care l-am mai obţinut în 2013. Ambele victorii au fost clare şi sper să obţin un rezultat la fel de bun şi la Campionatul Naţional din toamnă”, a declarat Adrian Popuţea.

Celălalt pugilist zălăuan, Sergiu Moraru, a boxat la categoria 56 de kilograme, întâlnindu-l în finală pe Alexandru Căpăţână, de la Artrom Slatina, în faţa căruia s-a impus prin knockout în prima repriză.

“A fost mai greu la încălzire decât în timpul meciului. Este un rezultat foarte important pentru mine, unul care-mi dă încredere şi speranţă în viitor. Sunt foarte fericit că am obţinut medalia de aur şi voi face tot ce depinde de mine pentru a repeta acest rezultat şi la Campionatul Naţional”, a precizat Sergiu Moraru.

Cei doi sportivi şi-au prezentat medaliile în cadrul unei conferinţe ce a avut loc ieri dimineaţă, la sediul CSM Zalău, la întâlnirea cu mass-media locală fiind prezent şi antrenorul Ioan Popa.

“Ambii sportivi au fost foarte bine pregătiţi pentru această competiţie. Rezultatul lor este peste aşteptările noastre, chiar dacă, la ediţia din acest an a fost un număr destul de redus de participanţi. Popuţea a avut doi adversari cu experienţă, iar Sergiu Moraru a câştigat finala printr-un knockout în prima repriză. Vreau să menţionez, însă, faptul că la categoria 56 de kilograme, România are un campion european, pe Robert Jitaru, care, nu a participat la Cupa României, deoarece Campionatul European s-a desfăşurat în urmă cu puţin timp. Dacă acest sportiv ar fi participat, nu cred că am fi avut şansă la medalia de aur”. a declarat antrenorul Ioan Popa.

Este pentru prima dată în istoria clubului zălăuan când secţia de box obţine două medalii de aur la Cupa României rezervată seniorilor.

“Cupa României este o competiţie care nu se organiza înainte de ’89. Este pentru prima dată când obţinem două medalii de aur la un astfel de eveniment”, a mai precizat Popa.

