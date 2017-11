Pawel Adamajtis, universal CSVM Zalău “Mai sunt o mulţime de elemente de pus la punct în jocul echipei noastre”

Volei Municipal Zalău a ratat calificarea în 16-imile de finală ale Cupei Challenge, după ce a fost învinsă şi în manşa retur de campioana Portugaliei, Benfica Lisabona. Deşi sperau să întoarcă rezultatul din tur, când au cedat cu 1 – 3 la Lisabona, voleibaliştii pregătiţi de Marian Constantin şi Bogdan Nicolae s-au văzut învinşi şi pe teren propriu cu scorul de 3 – 2.

Actul de debut le-a aparţinut oaspeţilor, care s-au impus cu 22 – 25, după ce au condus şi la cele două întreruperi tehnice cu 8 – 5 şi 16 – 14. Zălăuanii şi-au dat seama că nu mai au voie să facă niciun pas greşit până la final pentru a accede în 16-imile Cupei Challenge, iar în setul al doilea, s-au mobilizat mult mai bine, câştigându-l cu 25 – 18. Greşelile pe faza de construcţie şi în atac au reapărut în parţialul trei, câştigat de oaspeţi cu 27 – 25. Zarurile erau deja aruncate în ceea ce priveşte calificarea, iar o parte dintre suporteri au părăsit Sala Sporturilor. Ambii antrenori au efectuat primele modificări în setul patru, câştigat de Volei Municipal 25 – 22. Campionii nu au reuşit, însă, să-şi păstreze aceeaşi formă şi în setul decisiv, pierdut cu 10 – 15.

“Am sperat până în ultimul moment că vom întoarce rezultatul din tur. Nu am jucat rău. Cred că neşansa în anumite momente nu a fost de partea noastră. Nu ştiu dacă putem să ne comparăm cu Benfica Lisabona, vorbim despre o echipă mare în voleiul european. Ne pare rău că nu am reuşit să producem o surpriză, aşa cum s-a întâmplat în urmă cu câţiva ani, când am eliminat Galatasaray Istambul în Cupa CEV”, a declarat Bogdan Nicolae, antrenorul secund al Zalăului.

“Am jucat mai bine decât în Lisabona şi, dacă jucam aşa şi în primul meci, ne-am fi întors cu încă un set sau poate chiar două. Bineînţeles că mai sunt o mulţime de elemente pe care trebuie să le punem la punct, în primul rând să avem un joc mai precis. Cred că putem îmbunătăţii jocul nostru şi să arătăm mai bine în viitor”, a afirmat şi universalul Pawel Adamajtis.

“Cred că am fost o echipă bună, dar am fost speriaţi la început să nu facem greşeli la serviciu. Am început serviciul din săritură, dar nu foarte puternic. Ne-a fost frică de greşeli. Ne-aţi blocat bine în multe momente, dar până la urmă a ieşit bine pentru noi, iar acest lucru e foarte important. Atmosfera din sală a fost foarte frumoasă. De fiecare dată suporterii Zalăului încearcă să ajute echipa. Cred că acest lucru e foarte important în acest sport. După ce s-a făcut 2 – 1 la seturi, au rămas în sală mulţi suporteri, iar pentru asta merită felicitaţi”, a precizat, de cealaltă parte, antrenorul portughezilor, Jose Perreira Jardim.

sursa foto: voleizalau.ro