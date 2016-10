Paula Todoran va reprezenta România pentru a opta oară la Campionatul European de Cros Marius Morar

Ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Cros, desfăşurat la Băile Felix, a adunat la start 208 atleţi din România, care s-au întrecut la categoriile juniori, tineret şi seniori. 120 au fost atleţi, iar 88, atlete, de la 55 de cluburi din România.

Sălajul a fost reprezentat de sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Zalău şi Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău. Cele mai bune evoluţii le-au avut Paula Todoran, care s-a situat pe poziţia a cincea la seniori şi Cătălin Marian, care a ocupat acelaşi loc la categoria juniori. În urma prestaţiilor avute, atât sportiva pregătită de Mirel Seişanu, cât şi atletul antrenat de Teodor Bidian au obţinut calificarea la Campionatul European de Cros, programat în luna decembrie, în Italia.

“Crosul este proba pe care am practicat-o încă din primii ani de atletism. Este o probă de la care am “evadat” în urmă cu câţiva ani, pentru a trece la maraton. Având în vedere că nu mai erau concursuri până la finalul anului, am decis să concurez la Campionatul Naţional de Cros. Pot spune că sunt foarte mulţumită de rezultat, având în vedere că nu am efectuat pregătire specifică pentru o astfel de probă”, ne-a declarat Paula Todoran, pentru care va fi a opta prezenţă la un Campionat European de Cros.

Pentru Cătălin Marian va fi primul Campionat European, sportivul de la LPS “Avram Iancu” luând startul anul trecut la Campionatul Balcanic de Cros.

“Aveam speranţe, dar nu foarte mari în obţinerea unui rezultat bun. Cătălin a făcut o cursă bună şi sunt mulţumit de rezultatul lui. Vom continua pregătirea pe plan local, până când vom fi anunţaţi de cei de la Federaţie de programul de pregătire al lotului care merge la Europene. Probabil, se va face un stagiu de pregătire centralizată”, a afirmat antrenorul Teodor Bidian.

În clasamentul pe echipe la juniori, LPS “Avram Iancu” Zalău s-a situat pe poziţia a IV-a, cu 89 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului trei, CSS Mediaş.

Din echipa liceului au mai făcut parte Raul Berbenţi – locul 39, Luca Gruia – locul 34 şi Constantin Cristescu – locul 45.

61 de participanţi au fost la categoria juniori-masculin, 58 dintre ei reuşind să treacă linia de sosire.

