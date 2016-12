Paula Todoran şi Cătălin Marian aleargă la Campionatul European de Cros Marius Morar

Ultima cursă din acest an pentru atleţii Paula Todoran şi Cătălin Marian este programată duminică, la Chia, în Italia. Cei doi sportivi sălăjeni vor reprezenta România la Campionatul European de Cros, iar atleta pregătită de Mirel Seişanu şi-a propus chiar să obţină o medalie cu echipa României, din care mai fac parte Ancuţa Bobocel, Roxana Bârcă, Mădălina Florea şi Cristina Negru.

Cătălin Marian, sportiv legitimat la Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău şi pregătit de Teodor Bidian, va face parte din echipa de juniori, alături de Laviniu Chiş, Cristian Stoean şi Mihai Cochior.

Dacă Paula Todoran a mai participat în anii anteriori la astfel de evenimente, Cătălin Marian va fi la prima experienţă de acest gen. Antrenorul Teodor Bidian a precizat că pentru Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” este o onoare convocarea atletului Marian între cei mai buni patru juniori I din România, mai ales că, sportivul sălăjean este abia în primul an al categoriei de juniori I.

Ambele loturi naţionale s-au pregătit timp de o lună la Băile Felix, sub comanda antrenorilor Marin Istrate şi Robert Olarh.

