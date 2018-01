Paula Todoran, printre cei mai buni atleţi români ai anului 2017

“Mă bucur că fac parte din lumea bună a atletismului românesc”, a afirmat sportiva de la CSM Zalău

Federaţia Română de Atletism (FRA) a organizat joi, 18 ianuarie, ediţia din acest an a “Galei Atletismului Românesc”, un eveniment la care au fost invitaţi cei mai buni atleţi români ai anului 2017, printre ei aflându-se şi Paula Todoran, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău.

“A fost o gală reuşită, la care au fost invitate de onoare multe campioane olimpice. Au fost prezenţi cei mai buni antrenori şi sportivi din atletismul românesc pentru rezultatele internaţionale obţinute anul trecut şi mă bucur că fac parte din lumea bună a astletismului românesc. Mă bucur că am fost premiată pentru rezultatele internaţionale obţinute în 2017”, a afirmat Paula Todoran.

În cadrul evenimentului desfăşurat joi seara, la un local de lux din Bucureşti, au fost premiaţi sportivii cu cele mai bune rezultate internaţionale în probele individuale, s-au premiat cei cu rezultate internaţionale în probele pe echipe, dar şi cei mai buni antrenori din 2017. Conducerea FRA a premiat şi cele mai bune trei cluburi din România, unde, primul loc a fost ocupat de Steaua Bucureşti.

La feminin, a ieşit în evidenţă Alina Rotaru, finalistă la săritura în lungime la Campionatele Mondiale de la Londra, iar l-a masculin s-a remarcat Andrei Gag, medaliat cu bronz în proba de aruncare a greutăţii la Universitatea de vară de la Taipei (Taiwan).

Printre echipele premiate a fost şi cea de cros, din componenţa căreia a făcut parte şi Paula Todoran. Naţionala de cros a României a devenit campioană balcanică în 2017 şi vicecampioană europeană.

Dacă în anii anteriori, conducerea Federaţiei le-a oferit sportivilor şi premii în bani, în acest an, atleţii au primit în acest an doar flori, diplome, agende, calendare şi câte o cutie cu vitamine din partea unei firme de produse nutritive.

Printre invitaţii speciali ai evenimentului s-au numărat campioanele olimpice, foste atlete, Gabriela Szabo, Violeta Beclea Paula Ivan, Maricica Puică şi Viorica Viscopoleanu.

La eveniment a fost prezent şi ministrul Tineretului şi Sportului, Mihai Dunca.