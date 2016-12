Paula Todoran încheie anul pe podiumul Campionatului European de Cros Marius Morar

Sportiva pregătită de Mirel Seişanu a obţinut medalia de bronz cu echipa României la Campionatul European de Cros, desfăşurat duminică, în localitatea italiană Chia

Atleta zălăuană Paula Todoran încheie cu un rezultat notabil unul dintre cei mai buni ani din carieră. Anul 2016 a însemnat pentru atleta de la Clubul Sportiv Municipal Zalău calificarea în premieră la Jocurile Olimpice, dar sportiva pregătită de Mirel Seişanu a înregistrat şi alte rezultate onorabile în acest an.

Ultima performanţă pentru Paula Todoran s-a înregistrat duminică, la Campionatul European de Cros din Chia (Italia). Atleta zălăuană a făcut parte din echipa de senioare a României, care s-a situat pe poziţia a treia în clasamentul general, după Turcia şi Marea Britanie.

În clasamentul individual, reprezentanta CSM Zalău s-a situat pe locul 37. Echipa României a mai fost alcătuită din Ancuţa Bobocel (locul 4), Roxana Bîrcă (locul 11 la individual), Cristina Negru (locul 27), Andreea Pîşcu (locul 41) şi Mădălina Florea (locul 63).

“Din punctul meu de vedere, a fost o cursa foarte rapidă şi grea. Perioada de pregătire specifică pentru cros a fost scurtă, iar în cursa am simţit lipsa pregătirii specifice. Ţinând cont că tot anul m-am pregătit numai pentru maraton, pot să spun că am făcut o cursă foarte bună, cu un final fericit. Toate fetele am alergat foarte bine, am făcut o cursa compactă şi am dat tot ce a fost mai bun din noi. Sunt fericită pentru că tot ceea ce mi-am propus în acest an, am realizat. Această medalie vine acum, la final de an, ca o încununare a muncii depuse la antrenamente şi în concursuri”, ne-a declarat Paula Todoran.

La Campionatul European de Cros din Chia a participat şi sălăjeanul Marian Cătălin, sportivul pregătit de Teodor Bidian făcând parte din echipa naţională de juniori. “Tricolorii” mici s-au clasat pe locul 9 în clasamentul general.

