Paula Todoran, bronz la Campionatul Naţional de Atletism Marius Morar

Sportiva pregătită de Mirel Seişanu s-a clasat pe locul trei în cursa de 10.000 de metri

Cu o lună înainte de a lua startul în cura de maraton din cadrul Campionatului Mondial de Atletism, Paula Todoran a concurat în proba de 10.000 de metri a Campionatului Naţional. Evenimentul se desfăşoară în acest weekend, pe Stadionul “Nicolae Dobrin” din Piteşti, iar cursele de 10.000 de metri la feminin şi masculin s-au desfăşurat vineri dimineaţa.

Deşi nu a înregistrat un timp foarte bun, Paula Todoran a reuşit să obţină medalia de bronz la finalul cursei, îndeplinindu-şi astfel obiectivul stabilit pentru acest concurs – câştigarea unei medalii. Atleta legitimată la CSM Zalău şi pregătită de Mirel Seişanu a parcurs cei 10 kilometri în 35 de minute, 40 de secunde şi 39 de sutimi, fiind depăşită de Mădălina Florea, ocupanta locului secund şi Roxana Bârcă, câştigătoarea probei cu timpul de 35 de minute, 20 de secunde şi o sutime.

“A fost o cursă tactică, fiindcă majoritatea dintre alergătoare au fost interesate să se claseze pe podium, nu să obţină un timp cât mai bun. De aceea, nici timpul pe care l-am înregistrat eu nu este unul foarte strălucit. Însă, mă buur că am dus la bun sfârşit această cursă, că nu au apărut accidentări şi că mi-am îndeplinit obiectivul pentru club. Mi-am propus să obţin o medalie, ceea ce s-a şi întâmplat. Eu venisem dintr-o pregătire specifică maratonului, fiindcă mă antrenez pentru Campionatul Mondial de Atletism din luna august, unde voi concura la maraton”, ne-a declarat Paula Todoran.

Cursa masculină de 10.000 a fost câştigată la seniori de Nicolae Soare, de la Ştiinţa Bacău, care a parcurs cei 10 kilometri în 30 de minute, 26 de secunde şi 47 de sutimi.

Claudiu Meleg, reprezentantul Liceului cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău, s-a clasat pe locul 9 la general şi pe locul 4 la tineret, sportivul pregătit de Teodor Bidian fiindcă în ultimul an al categoriei juniori I.

“Putea obţine şi o clasare pe podium, dar din câte am discutat cu el după cursă, nu s-a simţit prea bine. Noi ne pregătim la Zalău pe o pistă aflată într-o stare jalnică, unde riscul de accidentare este foarte mare. Nu aveam un obiectiv stabilit pentru această cursă, fiindcă ţinta noastră este Campionatul Naţional pentru juniori I, dar se putea obţine, cu mai multă atenţie, şi o clasare pe podium”, a afirmat antrenorul Teodor Bidian.

La “Naţionalele” de la Piteşti participă şi Sharkany Rachel, sportivă pregătită de Mirel Seişanu, care va lua startul în cursa de 100 de metri.