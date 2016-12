Paula Todoran, atletă CSM Zalău: “2016 a fost un an cu rezultate foarte bune pentru mine” Marius Morar

Anul 2016 a început perfect pentru atleta Paula Todoran, care şi-a îndeplinit în luna februarie baremul de calificare la Jocurile Olimpice desfăşurate în această vară, la Rio de Janeiro. Se întâmpla la Maratonul de la Sevilla, cursă pe care sportiva antrenată de Mirel Seişanu a terminat-o cu timpul de două ore, 43 de minute şi 38 de secunde. A urmat Campionatul Mondial de Semimaraton, unde Paula Todoran a ocupat poziţia a 35-a, fiind cea mai bună clasare din delegaţia României.

Campioană naţională în 2015, Paula Todoran a câştigat medalia de argint la ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Semimaraton. În luna iulie, atleta de la CSM Zalău a ocupat locul cinci cu echipa României la “Europenele” de semimaraton, iar la individual s-a clasat pe locul 22. Înaintea Jocurilor Olimpice, unde Paula Todoran s-a clasat pe locul 101, sportiva zălăuană a obţinut şi un bronz în cursa de 10.000 de metri din cadrul Campionatului Naţional.

Ultima medalie pe care Paula Todoran a obţinut-o în acest an a fost cea de bronz, la Campionatul European de Cros, alături de echipa României.

“Sunt foarte fericită de ce am realizat în acest an şi de faptul că am devenit, din nou, cea mai bună sportivă a judeţului în clasamentul sporturilor olimpice. Am obţinut rezultate foarte bune, începând cu Campionatul Mondial de Semimaraton de la Cardiff, unde am obţinut un loc şi un timp foarte bun. Trebuie să amintesc şi de Maratonul de la Sevilla, unde mi-am făcut un “personal best” şi am realizat baremul pentru Jocurile Olimpice. Am mai avut şi un Campionat European de Semimaraton, unde am obţinut locul cinci cu echipa României, iar în 11 decembrie am reuşit să obţinem, după foarte mulţi ani, medalie de bronz la Campionatul European de Cros de la Chia. Ţin să mulţumesc antrenorului meu pentru sprijinul acordat, conducerii CSM Zalău şi autorităţilor locale pentru sprijinul acordat”, a afirmat sportiva.

Ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice a fost prima la care a participat Paula Todoran.

