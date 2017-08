Paula Todoran, abandon la Campionatul Mondial de Atletism

Calificată la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de Atletism, atleta zălăuană, Paula Todoran, a luat duminică startul în cursa de maraton. Deşi era încrezătoare înaintea cursei de la Londra, sportiva pregătită de Mirel Seişanu nu a reuşit să treacă linia de sosire, fiind nevoită să abandoneze maratonul din cauza unor probleme de sănătate.

Paula Todoran a abandonat cursa după ce a parcurs 20 de kilometri, distanţă pe care a alergat-o într-o oră, 16 minute şi 36 de secunde.

“De mult timp mi-am dorit să alerg Maratonul de la Londra. A fost să fie în acest an, prin realizarea baremului pentru Campionatul Mondial. M-am pregătit în mod special pentru această cursă, iar la start am fost destul de încrezătoare în forţele mele. Din păcate, după 15 kilometri de alergare, destul de repede, un blocaj neuromuscular a pus stăpânire pe mine. Am încercat să depăşesc starea în următorii 4 – 5 kiometri, dar nu am reuşit. Am fost nevoită să mă opresc, pentru că în situaţii de genul acesta, nici dorinţa, nici voinţa nu te mai pot ajuta să duci cursa la bun sfârşit”, ne-a explicat Paula Todoran.

Cealaltă atletă din România care a luat startul la maratonul din cadrul “Mondialelor” de la Londra, Liliana Maria Dragomir, s-a situat pe locul 67, parcurgând cei peste 42 de kilometri în două ore, 53 de minute şi 30 de secunde.

Campionatul Mondial de Atletism este programat în perioada 4 – 13 august.

Maratonul din cadrul Campionatului Mondial a fost câştigat de Rose Kelimo, din Bahrain, urmată pe podium de kenianca Edna Ngeringwony Kiplagat şi americanca Amy Cragg.