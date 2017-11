Paula Todoran a devenit campioană balcanică la cros

Din delegaţia României prezentă la finalul săptămânii trecute la Camionatul Balcanic de Cros din Canakkale (Turcia) a făcut parte şi zălăuanca Paula Todoran, atletă legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău.

Campionatul Balcanic de Cros a fost rezervat categoriilor juniori, tineret şi seniori, iar delegaţia ţării noastre a fost alcătuită din 23 de sportivi.

Cel mai bun rezultat a fost obţinut de echipa de senioare, care s-a clasat pe prima poziţie, devenind campioană balcanică. Echipa a fost alcătuită din Roxana Bîrcă (locul I la individual), Cristina Simion (locul 4 la individual), Paula Todoran (locul 5 la individual) şi Adela Bălţoi (locul 9 la individual).

“Rezultatul echipei este unul foarte bun. Am reuşit să batem echipa Turciei, care are în componenţă atlete foarte valoroase. Şeful delegaţiei României ne-a apreciat foarte mult, afirmând că am abordat cursa foarte bine, având în vedere condiţiile meteorologice din timpul concursului. Nu a fost uşor să învingem echipa gazdă, dar ne-am mobilizat foarte bine”, ne-a declarat Paula Todoran.

Delegaţia României a mai obţinut trei medalii de argint, prin echipele de juniori (masculin şi feminin) şi prin echipa feminină de tineret. Alte două medalii de bronz au fost obţinute de echipa masculină de tineret şi de cea de seniori.

La finalul acestei săptămâni, Paula Todoran va începe un stagiu de pregătire la Băile Felix, alături de ceilalţi atleţi calificaţi la Campionatul European de Cros, din luna decembrie.

Alături de sportivii din România şi din ţara gazdă, la Campionatul Balcanic au mai fost prezenţi atleţi din Bulgaria, Serbia, Israel, Kosovo, Armenia, Macedonia şi Bosnia.