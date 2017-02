Pasionaţii de off-road din Transilvania au ajutat copiii din Complexul de Servicii Sociale Jibou Marius Morar

Asociaţia CERT Transilvania, înfiinţată în 2010 şi formată dintr-un grup de oameni proveniţi din diferite domenii, a organizat la finalul săptămânii trecute o nouă acţiune caritabilă, de această dată pentru cei peste 100 de copii din Complexul de Servicii Sociale Jibou.

CERT Transilvania organizează diferite astfel de acţiuni în decursul unui an, vizând în mod special cele peste 150 de familii izolate din Munţii Apuseni.

“Suntem un grup de prieteni, uniţi prin pasiunea comună pentru motoare, o pasiune ce ne-a purtat pe munţi şi în multe alte locuri greu accesibile. Dat fiind faptul că putem ajunge în astfel de locuri, pe lângă pasiunea de a vedea lucruri foarte frumoase, ne ocupăm şi de comunităţile care au nevoie de ajutor. CERT Transilvania este practic latura umanitară, iar acţiunile noastre le desfăşurăm în colaborare cu Clubul Transilvania OffRoad, care înseamnă partea de compeţitii. Colegii noştri au reuşit să ajungă chiar şi la locul accidentului aviatic ce a avut loc în urmă cu trei ani, când şi-a pierdut viaţa pilotul Adrian Iovan. Avem prieteni şi din zona Salajului, iar la Jibou am venit pentru o mini acţiune unmanitară. Am adus alimente, dulciuri, jucării, cărţi şi hăinuţe pentru copiii din Complexul de Servicii Sociale”, a precizat Cristian Fărcaş, unul dintre membrii Asociaţiei CERT Transilvania.

Voluntarii care alcătuiesc CERT Transilvania, aflaţi la bordul unor maşini 4×4, special echipate, ajung în fiecare an înainte de Paşte şi de Crăciun la familiile izolate din Munţii Apuseni, o astfel de acţiune fiind şi cea de la finalul săptămânii, când aceştia s-au deplasat de la Cluj spre Jibou prin zone foarte greu accesibile.

Asociaţia CERT Transilvania organizează şi acţiuni de împădurire în decursul anului, proiectul intitulându-se “CERT prinde rădăcini”.

