Pariuri pe Atletico – R. Madrid, Arsenal – Tottenham si Roma – Lazio

Derbyul Atletico – R. Madrid sta sub semnul echilibrului: se intalnesc in acest meci din La Liga doua formatii aflate la egalitate de puncte, cate 23 fiecare, pe locul 4, respectiv 3, despartite numai de golaveraj. “Galacticii” au pierdut deja doua meciuri in acest sezon, in timp ce echipa lui Diego Simeone nu a cunoscut infrangerea.

In ultimele 3 jocuri acasa, in toate competitiile, Atletico a inregistat trei remize identice, 1-1. Iata asadar o optiune foarte interesanta la pariuri sportive online – scor corect 1-1, cota 6,40! O cota buna – 2,33 – este si in dreptul variantei in care Cristiano Ronaldo reuseste sa inscrie. Acesta are pana acum doar un gol in cele sapte etape in care a evoluat pentru echipa sa.

In ceea ce priveste meciul Arsenal – Tottenham din Premier League, Ionel Danciulescu, Expert al casei de pariuri online Unibet, este de parere ca cea mai mare presiune va fi asupra gazdelor. Arsenal are mare nevoie de toate cele trei puncte, caci altfel nu poate pastra mari pretentii pentru prima parte a clasamentului.

Totusi, sa nu uitam ca Spurs a reusit 4 victorii consecutive in campionat pana la esecul cu Manchester United, 0-1 pe Old Trafford, ceea ce face interesanta optiunea de pariere “Tottenham nu pierde” – cota 1,55. Tinand cont de ambitia gazdelor si de capacitatea estimata a oaspetilor de a forta macar pentru un punct, o idee pentru biletul zilei este si “ambele marcheaza” – cota 1,45.

“Capitala Italiei va fierbe in acest week-end. Roma si Lazio se intalnesc intr-un moment de varf pentru ambele formatii. Sunt vecine in clasament, locurile 5 si 4, fiind despartite de un singur punct. Lazio are o serie excelenta de 6 victorii consecutive, in timp ce Roma a legat 4 succese la rand”, mai spune Ionel Danciulescu, indicand spre varianta de meci egal – cota 3,50.

Rezultatul de egalitate este de altfel cel mai intalnit verdict in derby-ul Capitalei Italiei (57 din cele 146 de partide s-au terminat remiza). Se asteapta insa un meci cu minim 3 goluri (cota 1,62 pe unibet.ro), caci asa s-a intamplat in ultimele partide jucate de Lazio si Roma in toate competitiile: in 6 din ultimele 7 jocuri ale lui Lazio s-au marcat minimum 3 goluri, acelasi lucru intamplandu-se in ultimele 2 jocuri ale Romei.