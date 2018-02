Omul de afaceri Liviu Ciupe intenţionează să revină în volei

Iubitorii de volei din judeţ au fost prezenţi în număr mare, luni seara, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, pentru a lua parte la unul dintre derby-urile voleiului masculin românesc, cel dintre campioana Volei Municipal Zalău şi Arcada Galaţi, deţinătoarea Cupei şi Supercupei României în ediţia trecută.

La scurt timp de la startul partidei, în sală şi-a făcut apariţia şi omul de afaceri Liviu Ciupe, cel care a avut o contribuţie majoră la “resuscitarea” voleiului zălăuan, după ce, în 2004, Elcond Remat Zalău avea să retrogradeze de pe prima scenă a voleiului românesc. 2005 a însemnat un nou început pentru Remat Zalău. Omul de faceri, Liviu Ciupe, ajutat de autorităţile locale şi judeţene, a investit tot mai mult de la un sezon la altul, iar la finalul ediţiei 2009 – 2010 au apărut şi rezultatele, echipa obţinând primul titlu de campioană sub denumirea de Remat Zalău. Au urmat alte două astfel de performanţe în sezoanele 2010 – 2011 şi 2011 – 2012, câştigarea Cupei României, dar şi participări în Liga Campionilor, Rematul fiind prima echipă românească de volei ce a evoluat într-o astfel de competiţie.

În 2010, Ciupe a dat primul semnal de retragere de la campioana României. Directorul grupului de firme Rematinvest nu am mai dorit să fie acţionar majoritar, rămânând cu 28 la sută din acţiunile clubului. Un an mai târziu, Ciupe a renunţat la alte 24 de procente, iar în 2013 a decis să se retragă din volei.

Prezent luni seara în Sala Sporturilor, Liviu Ciupe s-a arătat încântat de jocul echipei zălăuane, afirmând că Volei Municipal mai poate spera la titlu dacă evoluţia va continua să fie la fel de bună şi în partidele următoare.

Surse apropiate omului de afaceri ne-au dezvăluit că acesta ia în calcul chiar varianta unei reveniri în volei, dar nu la echipa din Zalău, Liviu Ciupe gândindu-se la un proiect cu Universitatea Cluj, formaţie situată pe locul zece în Divizia A1.

sursa foto: voleizalau.ro