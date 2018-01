Ola Mansson, antrenor H 65 Hoors: “HC Zalău este o echipă puternică”

În faţa unei săli arhipline, Handbal Club Zalău a obţinut duminică seara prima victorie din 2018, dar şi primul succes în grupele Cupei EHF. Formaţia antrenată de Gheorghe Tadici a învins cu scorul de 24 – 21 (10 – 8) campioana Suediei, H 65 Hoors, într-un meci contând din etapa a doua a grupelor Cupei EHF.

Suedezele au venit extrem de motivate la Zalău, iar acest lucru s-a văzut încă din primele minute de joc. Zalăul, însă, a avut o apărare bine pusă la punct, coroborată cu o evoluţie de excepţie din partea portarului Paula Vişan. Şi portarul oaspetelor, Jannike Wiberg, s-a remarcat în multe momente, în special în prima parte a meciului.

După zece minute de joc, Zalăul conducea cu 3 – 1, iar diferenţa putea fi de patru goluri dacă Nichitean şi Rob nu ar fi ratat primele două aruncări de la şapte metri. Ana Maria Dragut a fost unul dintre “pionii principali” pe faza de atac, fiind şi cea mai bună marcatoare a Zalăului.

Handbalistele conduse de Tadici s-au aflat în avantaj pe tot parcursul primei reprize, dar, după revenirea de la vestiare, suedezele au restabilit egalitatea la 11. S-a mers “cap la cap” până la 14, după care, Zalăul a înscris de trei ori consecutiv, ducând scorul la 17 – 14 în minutul 48. Cristiana Nica şi Dana Abed Kader au fost jucătoarele finalului de meci, menţinând Zalăul la trei goluri avans până în minutul 60.

“A fost un joc frumos, în condiţiile în care am mai susţinut două meciuri extrem de grele în decurs de şapte zile. Mi-a fost frică că fetele vor cădea fizic, iar la un moment dat s-a şi întâmplat acest lucru, dar şi-au revenit repede. Jucătoarele noastre au jucat cu un angajament foarte mare. Puteam obţine o victorie mai clară, dar, la fel de bine puteam să pierdem sau să terminăm la egalitate cu echipa adversă. Sunt importante cele două puncte pe care le-am obţinut, dar şi faptul că am câştigat la o diferenţă de trei goluri. Larvik a luat o opţiune importantă după egalul de la Most, dar este prea devreme să facem calcule în ceea ce priveşte calificarea în faza următoare”, a declarat Gheorghe Tadici.

“HC Zalău este o echipă puternică, iar noi am avut probleme cu portarul. Am încercat, am avut multe ocazii şi nu am înscris, iar dacă nu dai gol, nu ai cum să câştigi. Nu sunt supărat pe prestaţia echipei mele, dar portarul Zalăului a fost mai bun decât jucătoarele mele”, a precizat, de cealaltă parte, antrenorul suedezelor, Ola Mansson.

După victoria de duminică, HC Zalău se situează pe locul trei în clasament, cu două puncte acumulate, urmând ca duminică, 21 ianuarie, să evolueze pe terenul formaţiei din Cehia, DHK Banik Most.

HC Zalău: Paula Vişan, Raluca Kelemen – Ana Maria Dragut (6), Roxana Rob (5), Dana Abed-Kader (4), Cristian Nica (3), Larisa Tamaş (2), Valentina Panici (2), Raluca Irimia (2), Diana Nichitean, Sabrina Lazea, Andreea Stîngă şi Ana Ciolan. Manager: Gheorghe Tadici. Antrenor secund: Elena Tadici

H 65 Hoors: Jannike Wiberg, Gry Bergdahl – Bardis Anna (5), Lindovits Emma (4), Massing Mikaela (4), Anna Johansson (4), Rask Emma (1), Kallhage Evelina, Winberg Tilda, Thorleifsdottir Kristin, Gulberg Ida, Fransson Michaela şi Amanda Anderson. Antrenori: Ola Mansson (principal) şi Eklov Mats (secund)

Clasament Grupa D:

1. Larvik 2 1 1 0 49 – 44 3p

2. H 65 Hoors 2 1 0 1 49 – 51 2p

3. HC Zalău 2 1 0 1 47 – 49 2p

4. DHK Banik Most 2 0 1 1 48 – 49 1p