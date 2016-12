O victorie şi o înfrângere pentru HC Zalău în Ungaria Marius Morar

Revenită din stagiul de pregătire de la Cheile Grădiştei în data de 10 decembrie, HC Zalău şi-a reluat antrenamentele pe plan local din data de 12 decembrie, iar miercuri şi joi a susţinut două partide de verificare în Ungaria, pe terenul echipei Kisvardai KC.

În primul duel, desfăşurat miercuri, zălăuancele au cedat cu 22 – 29, dar gazdele s-au desprins abia spre final, când Gheorghe Tadici a introdus şi jucătoarele de rezervă.

“Am ajuns în Ungaria cu o oră şi jumătate înaintea partidei, iar jucătoarele erau destul de obosite. Până în minutul 45, s-a mers “cap la cap”, după care am rulat întreg lotul, iar echipa din Ungaria s-a desprins la şapte goluri până la final”, a afirmat Tadici.

Formaţia zălăuană şi-a luat revanşa în partida de joi, pe care a câştigat-o cu 25 – 24.

“Jocul echipei a fost mai bun în a doua zi. Este adevărat că de această dată am urmărit şi rezultatul. Fetele s-au mobilizat foarte bine, chiar dacă am avut parte de o atmosferă destul de ostilă. Până în ultimele zece minute, am condus cu 4 – 5 goluri. Aşa cum am mai spus, pentru noi este o perioadă în care grefăm pregătirea specifică şi îmi doresc să văd o creştere în jocul echipei. Urmează turneul de la Zalău, iar anul îl vom încheia cu un turneu la Cluj, la o săptămână după Cupa Consiliului Judeţean Sălaj”, a mai declarat Gheorghe Tadici.

Partidele din cadrul “Cupei Consiliului Judeţean” vor fi primele pe teren propriu în care Gheorghe Tadici nu va mai putea conta pe aportul Ştefaniei Lazăr, care s-a despărţit de formaţia zălăuană după doi ani de colaborare.

“Vreau să lămurim un lucru, pentru că sunt to felul de zvonuri. Colaborarea dintre club şi Ştefania Lazăr s-a încheiat pe cale amiabilă. Jucătoarea are probleme familiale şi am stabilit de comun acord să ne despărţim. Nu am discutat niciun moment despre prelungirea contractului. Cei care fac tot felul de afirmaţii mincinoase, induc în eroare iubitorii handbalului, iar astfel de afirmaţii îi dezonorează”, a explicat Tadici.

Trei dintre jucătoarele echipei HC Zalău vor intra în ultimele şase luni de contract începând cu luna ianuarie, însă, managerul Gheorghe Tadici a afirmat că nu va purta nicio discuţie cu ele până în luna martie.

