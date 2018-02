O nouă lovitură pentru Simona Maxim: Atleta zălăuană a fost suspendată opt ani pentru dopaj

Devenită la un moment dat una dintre cele mai bune maratoniste din România, Simona Maxim poate spune “adio” sportului prin care a devenit consacrată la nivel naţional. Atleta zălăuană a fost suspendată, din nou, de Agenţia Naţională Antidoping (ANAD), de această dată pentru o perioadă de 8 ani, tot pentru faptul că a folosit EPO (eritropoetină).

Sportiva zălăuană nu mai participase la concursuri şi nici nu s-a mai antrenat de la finalul anului 2016, nemaiprimind viza medicală din cauza unor probleme de sănătate. Oficial, însă, Simona Maxim nu a ieşit din circuit, figurând în continuare ca sportivă de performanţă.

“În 2016, după ce nu mi-au dat viza medicală de la INMS (Institutul Naţional de Meedicină Sportivă), le-am spus celor de la Clubul Sportiv Municipal Craiova, unde eram legitimată, că vreau renunţ la sportul de performanţă. După maratonul din 2016, am avut ruptură la muşchiul inghinal, am solicitat clubului din Craiova să-mi deconteze tratamentul, dar mi-a fost refuzat acest lucru. Nu m-am mai antrenat şi nu am mai concurat de la maratonul din 2016, când m-am oprit la kilometrul 30. În 2017, nu am fost înscrisă în niciun concurs, dar cei de la ANAD m-au vizitat acasă pentru a-mi face controlul anti-doping. Am primit un avertisment pentru că nu eram acasă, iar la finalul anului trecut mi-a venit suspendarea pentru o perioadă de opt ani. Probabil, peste opt ani mă vor căuta din nou şi mă vor suspenda pe viaţă”, a reacţionat Simona Maxim.

Atleta zălăuană a mai fost suspendată pentru dopaj în 2013, tot pentru EPO, fiind sancţionată cu 4 ani. Sportiva şi-a angajat un avocat, s-a judecat cu ANAD-ul, cazul a ajuns chiar şi la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, atletei fiindu-i redusă pedeapsa la 2 ani şi nouă luni.

Simona Maxim a început atletismul la vârsta de 11 ani, fiind legitimată la Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău. După terminarea junioratului, sportiva a fost transferată la CSM Zalău, unde şi-a petrecut cei mai mulţi ani din carieră. De la clubul zălăuan a plecat în 2008, iar până la decizia ANAD-ului de la finalul anului trecut, Simona Maxim a mai alergat pentru CSU Galaţi, CSM Oneşti, Steaua Bucureşti şi CSM Craiova.