O nouă generație de antrenori în fotbalul sălăjean

Fotbalul sălăjean are o nouă generație de antrenori, după cele din 2007 și 2014. Cursul pentru cea de-a treia generație de antrenori a început în 2016, fiind condus de președintele AJF Sălaj, Daniel Sabou, de Alexandru Pop, de Dan Lucaciu și de președintele Comisiei Județene de Arbitri, Gabriel Bârjac, fiecare având teme diferite de predare.

21 de persoane au absolvit cursul, devenind posesori ai Licenței C UEFA Grassroots, aceștia putând activa ca antrenori în campionatele județene nu doar din România, ci și din celelalte țări ale Uniunii Europene.

Cursul a fost absolvit atât de antrenori din campionatele județene, cât și de o serie de jucători din cele două eșaloane.

Cei 21 de antrenori au primit diplomele din partea Federației Române de Fotbal miercuri, în cadrul unui eveniment festiv organizat la Complexul Severus din Zalău, acestea fiind înmânate de președintele AJF Sălaj, Daniel Sabou.

Absolvenții celei de-a treia generații de antrenori sunt: Liviu Feraru (observator AJF Sălaj), Eugen Crișan (Sportul Șimleu Silvaniei), Romeo Oltean (Sportul Șimleu Silvaniei), Ciprian Petran (Sporting Zalău), Dumitru Tămășan (observator AJF Sălaj), Vasile Ardelean (Voința Derșida), Răzvan Ardelean (Barcău Nușfalău), Vasile Baciu (Șimleu Silvaniei), Andrei Boldor (CS Hida), Balla Istvan (Inter Pericei), Andrei Bene (fost jucător Dumbrava Gîlgău), Gavril Bîrjca (observator AJF Sălaj), Medan Cozac (Stejarul Sîg), Ioan Dragomir (Atletic Zalău), Florin Kordiș (fost antrenor Atletic Zalău), Radu Grosoș (Șimleu Silvaniei), Cristian Man (Dumbrava Gîlgău), Florin Mitrea (ACS Tihău), Florin Pop (Unirea Mirșid), Dorel Seran (AS Chieșd) și Vig Erdei Zoltan (Zalău).