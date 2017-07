O handbalistă din Badon a fost promovată la Centrul Naţional de Excelenţă din Braşov Marius Morar

După aproape patru ani petrecuţi la Clubul Sportiv Şcolar Zalău, Ştefania Mocuţ a făcut un pas important în cariera handbalistică, fiind promovată la Centrul Naţional de Excelenţă din Braşov, unde va lucra cu Mihaela Tivadar, vicecampioană mondială în 2005 şi medaliată cu bronz la Campionatul European din 2010.

Există multe exemple de sportivi proveniţi din familii modeste, din mediul rural, care au ajuns să facă performanţă, unii dintre ei au reuşit chiar să scrie istorie pentru România. Seriozitate şi ambiţia au fost principalii factori cu ajutorul cărora au ajuns acolo unde visau la început de drum. Primul vis i-a fost îndeplinit şi Ştefaniei Mocuţ, a tânără de doar 12 ani, originară din localitatea Badon, care a început handbalul la Clubul Sportiv Şcolar Zalău în urmă cu aproape patru ani.

Părinţii au fost cei care au îndrumat-o spre acest sport, aceştia fiind prezenţi în mod regulat la partidele de pe teren propriu ale echipei HC Zalău.

“I-am sugerat să facă handbal în momentul în care a dorit să înceapă practicarea unui sport, iar Ştefania a fost de acord”, a precizat Mircea Mocuţ, tatăl tinerei handbaliste.

Ştefania evoluează pe postul de portar, dar la început a activat ca jucătoare de câmp.

“Valeria Motogna, cu care a început handbalul, ne-a spus într-o zi că ar vrea să o folosească pe postul de portar la câteva antrenamente, considerând că este postul care i se potriveşte cel mai bine. Acum, după aproape patru ani, nu pot decât să-i mulţumesc pentru decizia pe care a luat-o”, spune tatăl Ştefaniei.

Tânăra handbalistă va avea dreptul să evolueze la grupa de junioare III abia din vara acestui an, însă la Clubul Sportiv Şcolar Zalău a activat la această grupă şi în ultimii doi ani, avându-i antrenori pe Elena Tadici, Gabriela Muntean şi Dan Pavel. În ciuda vârstei, are o talie impresionantă, 1,78 metri.

Dan Pavel este şi arbitru de handbal, fiind prezent luna trecută la turneul final al Campionatului Naţional rezervat junioarelor 4, desfăşurat la Baia Mare. De aici a pornit toată povestea promovării Ştefaniei la Centrul Naţional de Excelenţă din Braşov.

“La turneu a fost prezentă şi Mihaela Tivadar, care va fi antrenoarea grupei 2004 – 2005la Centrul de la Braşov, în cadrul căreia va activa şi Ştefania Mocuţ. Mihaela mi-a spus că are mare nevoie de un portar, iar eu i-am răspuns că pot să-i ofer o handbalistă serioasă şi de perspectivă de la CSS Zalău. I-am anunţat pe părinţii fetei despre discuţia purtată cu Mihaela Tivadar, iar după două zile, mi-au spus că sunt de acord ca ea să facă pasul spre Centrul de Excelenţă din Braşov”, ne-a dezvăluit Dan Pavel.

O noapte a avut la dispoziţie tânăra de 12 ani pentru a se decide asupra viitorului.

“Am întrebat-o dacă este de acord să plece la Braşov, iar Ştefania mi-a cerut timp de gândire o noapte. A doua zi dimineaţa, a venit la mine şi mi-a spus: “tată este o şansă pe care nu cred că merită să o ratez. Poate, într-o zi, voi regreta că am avut această şansă şi nu am profitat de ea”. M-am bucurat foarte mult de răspunsul ei, fiindcă, mi-am dorit enorm să practice handbalul. În fiecare săptămână o duceam cu maşina de trei ori la antrenamente. Performanţa necesită muncă şi sacrificii, tocmai de aceea, ne bucurăm foarte mult de pasul pe care-l face acum Ştefania”, a mai spus Mircea Mocuţ.

Mihaela Tivadar, vicecampioană mondială în 2005 în Rusia, unde l-a avut antrenor pe Gheorghe Tadici şi medaliată cu bronz la “Europenele” din 2010, a fost prezentă la Zalău în această săptămână, pentru a stabili detaliile legate de transfer atât cu directorul CSS Zalău, Dorian Faur, cât şi cu părinţii Ştefaniei .

“În momentul în care m-a anunţat despre discuţia purtată cu Mihaela Tivadar, antrenorul Dan Pavel mi-a sugerat să mă consut şi cu alţi specialişti, iar eu le-am cerut sfatul antrenorilor Tadici, care m-au îndrumat să o las pe Ştefania să plece la Braşov, fiindcă este o şansă mare pentru ea”, a mai precizat tatăl sportivei, care a ţinut să le mulţumească tuturor antrenorilor care s-au ocupat până acum de pregătirea fiicei sale, dar şi conducerii CSS Zalău, care a fost de acord cu acest transfer fără nicio pretenţie financiară.

Ştefania Mocuţ se va pregăti la Centrul Naţional de Exelenţă de la Braşov, dar va avea posibilitatea, dacă va fi nevoie, să evolueze în continuare şi pentru grupa de junioare III de la CSS Zalău. În contract este stipulat faptul că sportiva are dreptul să evolueze la clubul zălăuan patru meciuri în tur, iar alte patru în returul campionatului, chiar şi la turneele semifinale şi finale dacă CSS va accede în aceste faze.

Dacă totul va decurge normal, Ştefania Mocuţ se va pregăti şi va evolua pentru Centrul Naţional de Excelenţă din Braşov până la încheierea perioadei junioratului, când va putea fi transferată, în urma unei licitaţii, la un club de senioare.

Centrul Naţional de Excelenţă din Braşov a fost înfiinţat în 2015. La nivel naţional mai există două astfel de centre, la Râmnicu Vâlcea şi la Iaşi.