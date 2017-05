Număr record de participanţi la “Crosul Rotary” Marius Morar

O nouă ediţie a Crosului Rotary s-a desfăşurat marţi după-amiaza, pe Bulevardul “Mihai Viteazul”, eveniment organizat de Clubul Rotary, în parteneriat cu Primăria Zalău, Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipale şi Serviciul de Ambulanţă Sălaj.

1357 de elevi din clasele V – XII au luat startul la acest cros, fiind număr record de participanţi. Până la ediţia din acest an, recordul a fost înregistrat la crosul din 2009, unde au fost prezenţi puţin peste 1.100 de participanţi.

S-a alergat la patru categorii de vârstă, clasele V – VI, VII – VIII, IX – X şi XI – XII atât la feminin, cât şi la masculin. Startul s-a dat din faţa Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, alergându-se până la intersecţia de lângă ceas.

Primii trei clasaţi la fiecare categorie au primit din partea organizatorilor câte un trening marca Adidas, iar celorlalţi elevi care au trecut linia de sosire li s-au acordat tricouri.

Având în vedere că numărul participanţilor nu a depăşit 1.000 decât la ediţiile din 2009 şi 2010, organizatorii au inscripţionat aproximativ 1.100 de tricouri pentru ediţia din acest an, însă membrii Clubului Rotary vor acorda tricouri şi celorlalţi elevi. Acestea vor fi trimise în zilele următoare şcolilor din municipiu unde există elevi care nu au primit tricouri, urmând ca distribuirea să fie făcută de profesorii de educaţie fizică şi sport.

“A fost o surpriză plăcută pentru noi, având în vedere numărul record de participanţi, 1357; a fost peste aşteptările noastre. Sincer, ne gândeam la aproximativ 900 de elevi. Numărul mare de elevi nu ni se datorează numai nouă, membrilor Clubului Rotary, ci şi profesorilor de sport şi mass-mediei locale. A fost o ediţie foarte reuşită; cred că este unul dintre cele mai importante evenimente sportive de masă din judeţ. În 2005 am început proiectul acestui cros şi, având în vedere numărul mare de participanţi, vom organiza acest eveniment şi în anii următori. Să aduni într-un municipiu cum este Zalăul aproape 1400 de elevi la un eveniment sportiv, mi se pare o reuşită deplină. Acesta este şi scopul nostru, de a-i face pe elevi să înţeleagă importanţa şi beneficiile mişcării”, a declarat Gabriel Oprea, preşedintele din acest an al Clubului Rotary.

Începând cu ediţia viitoare, membrii Clubului Rotary iau în calcul organizarea crosului la mai multe categorii de vârstă, urmând a fi incluşi şi elevii claselor I – IV.



