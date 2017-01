Număr record de echipe la “Cupa AJF” Marius Morar

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Sălaj organizează duminică cea de-a XVIII-a ediţie a “Cupei AJF”, o competiţie ce va avea la start în acest an un număr record de echipe. 26 de cluburi s-au înscris la ediţia din acest an, 16 dintre ele fiind echipe ce provin din Liga a V-a, iar zece evoluează în eşalonul patru. La fel ca în anii anteriori, competiţia va cuprinde două faze, prima urmând să aibă loc duminică, iar a doua, în data de 11 februarie.

Cele 26 de echipe au fost împărţite în şase grupe, meciurile urmând să se desfăşoare în sălile de sport din Hida, Cehu Silvaniei, Valcău de Jos şi Nuşfalău, în funcţie de zona din care provin echipele. Sala de sport din Hida va fi gazda jocurilor din Grupele A şi B, iar la Cehu Silvaniei se vor desfăşuda doar meciurile din Grupa C. Sala de sport din Valcău de Jos va găzdui partidele din Grupa D, iar la Nuşfalău vor avea loc meciurile din Grupele E şi F.

Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă se vor califica în faza a doua.

Ediţia de anul trecut a “Cupei AJF” a fost câştigată de Flacăra Halmăşd, care a învins în finală Unirea Mirşid.

Grupa A: CS Hida, AS Tihău, Recolta Agrij şi Cetatea Almaşu. Grupa B: Rapid Zimbor, Cetatea Buciumi, Unirea Cristolţ şi AS Creaca Jac. Grupa C: Silvania Cehu Silvaniei, Someşul Someş Odorhei, Unirea Mirşid şi Unirea Hereclean. Grupa D: Gloria Ban, Luceafărul Valcău, Stejarul Sîg, Barcău Tusa şi Flacăra Halmăşd. Grupa E: CS Crasna, Voinţa Horoatu Crasnei, Inter Pericei, Kemer Camăr şi Olimpic Bocşa. Grupa F: Barcău Nuşfalău, AS Carastelec, Frăţia Măerişte şi Sportul Şimleu.

Comentarii

comments