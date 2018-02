Nikolay Jeliazkov: “Vreau ca lucrurile pe care le practicăm la antrenamente să le aplicăm şi în meciurile oficiale”

Ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat pentru Volei Municipal Zalău a fost un joc de antrenament pentru campioana României, care s-a impus cu 3 – 0 în faţa Centrului Naţional de Excelenţă din Baia Mare, o echipă care a venit la poalele Meseşului fără antrenor, după ce Virgil Rău a demisionat, din diverse motive, la finalul anului trecut.

Bulgarul de pe banca Zalăului, Nikolay Jeliazkov, a ţinut în teren doar o jumătate de set formula cu care a început jocul, în care nu s-a regăsit centrul Mihalcea. Primele schimbări au fost efectuate la scorul de 13 – 3 pentru zălăuani, fiind introdus coordonatorul Filip Constantin şi universalul Mihai Tarţa. În actul de debut a evoluat şi secundul Cornel Miron, iar pe parcursul partidei a fost introdus şi zălăuanul Paul Şomoi.

În actul de debut s-a şi înregistrat cea mai mare diferenţă de scor, 25 – 13, după 8 – 1 şi 16 – 6 la cele două întreruperi tehnice.

Diferenţa de la finalul actului celui de-al doilea set a fost de zece puncte, 25 – 15, fiind încheiat cu un as reuşit să Bălean.

În setul trei, zălăuanii au avut 12 mingi de set şi meci, dar oaspeţii au câştigat şase puncte consecutiv, ducând scorul la 18 – 24, de la 12 – 24. Mingea următoare a fost câştigată de Volei Municipal, care s-a impus cu 25 – 18.

Chiar dacă a obţinut o victorie clară, zălăuanii au rămas tot pe poziţia a cincea, CSM Bucureşti, ocupanta locului patru, câştigând cu 3 – 2 partida susţinută pe terenul Unirii Dej.

“În primul rând, vreau să îi felicit pe cei din Baia Mare. Despre meci nu prea sunt multe de zis. Au jucat toţi băieţii azi, am încercat să le dau şansa să evolueze tuturor din lot. Vreau ca lucrurile pe care le practicăm la antrenamente să le aplicăm din ce în ce mai bine şi în meciurile oficiale”, a declarat bulgarul Nikolay Jeliazkov.

“După cum aţi observat, jucătorii de rezervă au evoluat foarte puţin în acest sezon, iar astăzi am avut şansa să jucăm mai mult. Am încercat să practicăm un joc cât mai corect, pentru a mulţumi publicul prezent în sală”, a precizat şi universalul Mihai Tarţa.

Un joc destul de bun a practicat şi coordonatorul Filip Constantin: “Sunt mulţumit de ce am realizat în această seară, mai ales că noi nu am avut şansa să evoluăm foarte mult în partidele anterioare. Urmează cea mai grea perioadă a campionatuli, în care sperăm să obţinem cât mai multe victorii”, a afirmat Constantin.

Volei Municipal Zalău: Dobromir Dimitrov (1), Rareş Bălean (8), Mihai Gheorghiţă (14), Vlad Cuciureanu (9), Leonardo Dal Bosco (3), Filip Stoilovic (4) şi Pylyp Harmash – libero. Au mai evoluat: Filip Constantin (4), Mihai Tarţa (10), Cornel Miron (4) şi Paul Şomoi (1). Antrenori: Nikolay Jeliazkov (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

CSS 2 CNE Baia Mare: Mihnea Talpa (3), Versenyi Levente (6), Paul Abrudan (1), Cătălin Pop (5), Alexandru Monga (2), Patriciu Păştean (7) şi Alin Pop – libero. A mai evoluat: Gabriel Aldea.

Rezultatele complete: din etapa a XX-a: “U” Cluj – Tricolorul Ploieşti 0 – 3, Universitatea de Vest Timişoara – SCMU Craiova 0 – 3, Steaua Bucureşti – Arcada Galaţi 1 – 3, Ştiinţa Baia Mare – Dinamo Bucureşti 3 – 1, Unirea Dej – CSM Bucureşti 2 – 3, Volei Municipal Zalău – CSS 2 CNE Baia Mare 3 – 0.