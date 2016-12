Nemanja Tomic, căpitan Mok Jedinstvo Brcko: “Am venit să vedem o mare echipă a Zalăului” Marius Morar

După mai multe sezoane în care a evoluat în Cupa CEV, chiar şi în Liga Campionilor, Volei Municipal Zalău joacă în acest an în Cupa Challenge, competiţie în care a mai activat în sezonul 2009 – 2010, dar şi în urmă cu doi ani. Vicecampioana României a avut un parcurs bun în turul Diviziei A1, terminând pe prima poziţie, iar jucătorii şi antrenorii speră să-şi continue forma bună şi în cupele europene. Echipa zălăuană joacă în 16-imile Cupei Challenge, fază în care se duelează cu bosniecii de la Mok Jedinstvo Brcko.

“Va fi un meci important şi la fel de important este ca suporterii să vină la sală. Sunt încântat să joc împotriva unei echipe din Bosnia în Cupa Challenge. Suntem într-un moment foarte bun, iar meciurile din cupele europene ne vor prinde foarte bine pe viitor”, consideră căpitanul Zalăului, Leonardo Dal Bosco.

“Nu prea avem informaţii despre echipa adversă, dar ştim că este un club care-şi doreşte an de an să evolueze în cupele europene. Ca orice joc, abordăm şi meciul de miercuri la victorie. Nu cred că vom întâmpina greutăţi, fiindcă băieţii sunt conştienţi că trebuie să continuăm parcurusul bun pe care-l avem în campionat”, a declarat antrenorul principal al Zalăului, Marian Constantin.

Oaspeţii zălăuanilor au un lot tânăr, dar speră pună probleme vicecampionilor chiar în jocul de la Zalău.

“Ne aşteptăm la un meci foarte dificil, deoarece suntem obosiţi. Pe de altă parte, suntem o echipă foarte tânără. Despre Zalău, ştiu că are o echipă puternică, de la un prieten român, fost centru. Am venit aici pentru a juca un volei frumos, pentru o nouă experienţă în cupele europene. Nu ne aşteptăm la mare lucru, dar am venit să vedem o mare echipă a Zalăului”, a afirmat căpitanul echipei MOK Jedinstvo Brcko, Nemanja Tomic.

Antrenorul bosniecilor, Drago Teodorovic, este foarte încrezător înaintea jocului cu Zalăul. “Ne aşteptăm la un meci foarte greu, deoarece Volei Municipal Zalău este o echipă cu experienţă. Echipa noastră este foarte tânără, dar am început să jucăm din ce în ce mai bine. Sperăm la un rezultat mare, să câştigăm măcar un set sau două, apoi să facem un rezultat mare în 21 decembrie, în Bosnia”.

Meciul este programat miercuri, 7 decembrie, la ora 18, în Sala Sporturilor din Zalău.

