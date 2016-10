“Naţionale” cu ghinion pentru pugilistul Adrian Popuţea Marius Morar

După 12 ani în care a urcat pe podium la Campionatul Naţional de Box, Adrian Popuţea s-a întors fără medalie de la ediţia din acest an, desfăşurată la Brăila. Sportivul legitimat la CSM Zalău a avut un ghinion teribil la tragerea la sorţi, întâlnindu-l în primul tur pe campionul mondial Mihai Nistor, singurul pugilist român calificat la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro

Clubul Sportiv Municipal Zalău a avut doi reprezentanţi a ediţia din acest an a Campionatului Naţional de Box rezervat seniorilor şi desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Brăila. Adrian Popuţea, cel mai bun produs la ora actuală al boxului sălăjean, a urcat în ring la categoria plus 91 de kilograme. Unul dintre pugiliştii care au evoluat la această categorie este campionul mondial Mihai Nistor, singurul pugilist român calificat la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de la rio de Janeiro.

Opt sportivi au fost înscrişi la categoria plus 91 de kilograme, iar Popuţea a avut un ghinion teribil la tragerea la sorţi, întâlnindu-l în primul meci pe campionul mondial, Mihai Nistor, sportiv legitimat la Steaua Bucureşti. Meciul dintre cei doi s-a încheiat după prima repriză, Popuţea abandonând lupta.

“Nu mai avea niciun rost să continui, fiindcă era clar că va câştiga Nistor. Este, până la urmă, singurul pugilist care a reprezentat România la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice. Trebuia să am o pregătire foarte bună şi o prestaţie fără greşeală pentru a emite pretenţii în faţa lui. Pe ceilalţi doi sportivi care au urcat pe podium i-am învins la ediţiile anterioare. Îmi doresc şi sper ca această înfrângere să nu însemne finalul carierei pentru mine, aşa cum sunt sfătuit de unii să fac. În viitor, îmi doresc să mă implic mai mult şi pe partea de antrenorat”, a precizat Adrian Popuţea.

Celălalt reprezentant al CSM Zalău, Sergiu Morar, a fost medaliat cu bronz la categoria 52 de kilograme. În primul meci, pugilistul antrenat de Ioan Popa a câştigat în faţa unui sportiv de la Metrorex Bucureşti, iar în semifinale a fost învins de băcăuanul Sebastian Arbuz, care a devenit campion naţional.

La ediţia din acest an a Campionatului Naţional de la Brăila au evoluat 66 de pugilişti din România, în cadrul concursului fiind zece categorii de greutate.

