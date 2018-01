“Multinaţionala” CSM Bucureşti vine la Zalău

Handbal Club Zalău începe seria jocurile oficiale pe teren propriu împotriva celei mai bune formaţii din Liga Naţioanală. Jucătoarele lui Tadici se vor duela miercuri după-amiaza cu CSM Bucureşti, câştigătoarea Ligii Campionilor din urmă cu două sezoane şi campioana României din ultimii trei ani.

Meci de gală miercuri după-amiază, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” din Zalău. Handbalistele zălăuane vor primi vizita echipei CSM Bucureşti, câştigătoarea ultimelor trei ediţii din Liga Naţională şi formaţia care a câştigat în 2016 Liga Campionilor. Cu 11 jucătoare străine în lot, plus cea mai bună handbalistă din România, Cristina Neagu, dar şi alte câteva jucătoare românce cu mare experienţă, CSM Bucureşti are şi în acest an, de departe, prima şansă la câştigarea campionatului în România. Obiectivul principal al “tigroaicelor” este de a cuceri în acest an un nou trofeu al Ligii Campionilor.

CSM Bucureşti a susţinut primul meci oficial din acest an vineri, în optimile de finală ale Cupei României, învingând cu scorul de 34 – 19 HCM Slobozia. Partida ar fi trebuit să se desfăşoare în 17 februarie, dar formaţia din Capitală va fi angrenată în acea perioadă în Liga Campionilor, urmând să susţină meciurile din grupele principale.

Şi echipa zălăuană a susţinut un joc oficial în acest an, pierzând duminică cu scorul de 23 – 28 pe terenul norvegiencelor de la Larvik, într-un meci din grupele Cupei EHF.

“Obiectivul nostru în acest meci este de a ne ridica la nivelul echipei CSM Bucureşti. Vorbim despre o “multinaţională”, în componenţa căreia se află jucătoare cu mare experienţă din diverse ţări”, a declarat Tadici.

Meciul dintre HC Zalău şi CSM Bucureşti este programat la ora 18:30, în Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”. Partida va fi oficiată de vâlceanul Alexandru Niţişor şi bucureşteanul Alin Stamatoiu. Observator din partea Federaţiei Române de Handbal a fost delegat maramureşeanul Zamfir Mesaros.

Biletele rămase pentru acest joc, dar şi pentru partida de duminică, cu formaţia suedeză, H 65 Hoors, vor fi puse în vânzare începând cu ora 15, la casieria Sălii Sporturilor. Preţul unui bilet este de 10 lei.

Programul complet al primei etape din 2018, a XI-a a sezonului: HCM Râmnicu Vâlcea – CSM Roman, SCM Craiova – Rapid Bucureşti, CSM Bistriţa – Măgura Cisnădie, CSM Slatina – HCM Slobozia, Corona Braşov – Dunărea Brăila şi “U” Cluj – Danubius Galaţi.