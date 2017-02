Minodora Bogdan, un medic pentru care credinţa şi sportul sunt esenţiale Marius Morar

Deşi au trecut aproape 35 de ani de când nu mai face sport de performanţă, medicul cardiolog, Minodora Bogdan, pare să aibă aceeaşi ambiţie şi energie ca pe vremea când evolua în loturile naţionale de volei ale României. Voleiul l-a început în clasa a V-a, evoluând pe postul de trăgător principial. “Părinţii m-au trimis în clasa a V-a la Liceul Sportiv din Zalău şi, fiind înaltă, am ales voleiul. Am făcut gimnastică la început, dar nu mă potriveam pentru acest sport, din cauza taliei. În clasa a IX-a, eram deja în lotul naţional de tineret al României, iar în clasa a XI-a, am evoluat pentru naţionala de seniori. Zece ani am jucat la Universitatea Cluj. În clasa a VIII-a, am promovat în Divizia B cu echipa liceului, chiar la Şimleu Silvaniei, pe urmă, eu şi sora mea, am fost transferate la Universitatea Cluj, care evolua în Divizia A. Am practicat voleiul până la 28 de ani, când am rămas însărcinată”, ne-a dezvăluit mediul zălăuan.

Medaliată cu aur la Jocurile Mondiale ale medicinei şi sănătăţii

La insistenţele medicului Gabriel Tatu-Chiţoiu, care este preşedintele Athletic Cardio Club, în care este membru şi Minodora Bogdan, medicul cardiolog zălăuan a decis să participe în acest an, în premieră, la Jocurile Mondiale ale medicinei şi sănătăţii. “Acest domn Chiţoiu mi-a sugerat să particip, şi eu, în acest an, la Jocurile Mondiale ale medicinei şi sănătăţii şi am zis: < hai să încerc să fac o nebunie > “. Minodora Bogdan a concurat în proba de aruncare a greutăţii, precizând că a ales proba respectivă tocmai din cauza dificultăţii acesteia. “Am început să mă antrenez cu cele două volume de medicină ale lui Harrison, care cântăresc şase kilograme şi jumătate şi mai am o halteră aici, în cabinet, cu care m-am antrenat”, ne-a povestit doctorul cardiolog.

În ultimele săptămâni dinaintea concursului a efectuat şi câteva antrenamente bazate pe tehnică, îndrumător fiind fostul aruncător de greutate, Gheorghe Guşet. “A progresat foarte mult în cele trei săptămâni, cât s-a pregătit cu mine. Era foarte interesată de ceea ce îi spuneam şi era foarte motivată pentru competiţia la care urma să participe. Chiar am rămas foarte plăcut surprins de ambiţia pe care a avut-o în timpul antrenamentelor”, a afirmat Uriaşul din Carpaţi.

La Jocurile Mondiale ale medicinei şi sănătăţii, desfăşurate în această vară, la Zagreb (Croaţia), Minodora Bogdan a ocupat prima poziţie în proba de aruncare a greutăţii, la categoria D (concurenţi cu vârsta cuprinsă între 55 şi 65 de ani), fiind medaliată cu aur. Aruncarea acesteia a măsurat 6,72 metri, după ce, înainte de a începe antrenamentele cu Gheorghe Guşet, arunca bila 5,40 metri. “A fost o experienţă foarte frumoasă, iar la ediţia de anul viitor sper să-i conging şi pe ceilalţi membri din familie să participe”, a spus doctorul zălăuan.

Pe lângă prezenţa la Jocurile Mondiale ale medicinei şi sănătăţii, Minodora Bogdan a mai luat startul în acest an la câteva crosuri, ultimul având loc la începutul lunii octombrie, Crosul Cardiologilor, de la Sinaia. Tot în acest an, şeful secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean Sălaj a luat startul la crosul de 3 kilometri organizat de Ziua Sportului TenarisSilcotub, terminând cursa pe podium.

Credinţa, înainte de toate

Medicul Minodora Bogdan spune că nu ar fi avut atâtea succese în viaţă fără credinţă. De 20 de ani merge periodic la Medjugorje (un oraş situat în partea vestică a Bosniei Herţegovina, unde mii de persoane merg anual şi povestesc despre viziunile lor, afirmând că o văd şi o aud pe Sfânta Fecioară Maria). “De 20 de ani, de când merg la Medjugorje, mi s-a schimbat viaţa şi nu fac nimic până nu mă rog. Am o senzaţie extraordinară în momentul în care ajung la Medjugorje, iar după ce vin de acolo mă simt foarte fericită şi împlinită”, ne-a mărturisit doctorul cardiolog.

Şeful secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău a precizat că peste o sută de mii de oameni se întâlnesc anual la Medjugorje, iar la slujbă participă peste 700 de preoţi.

