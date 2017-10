Meciurile săptămânii în Liga Campionilor

Marţi (31 octombrie) şi miercuri (1 noiembrie) sunt programate noi meciuri în UEFA Champions League, faza grupelor. Roma – Chelsea pare duelul serii de marţi, dacă ţinem cont de ambiţiile ambelor echipe, nume mari în fotbalul internaţional. Cu puţin timp în urmă, pe 18 octombrie, în partida tur, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 3-3, deci a fost unul extrem de aprig disputat.

Context pozitiv şi pentru Chelsea, şi pentru Roma

Deşi nu a reuşit să învingă la Londra pe teren propriu, Chelsea merge acum la Roma cu un moral bun: are 3 victorii consecutive în Anglia, în Premier League şi Cupa Ligii. În weekend, în etapa a zecea din campionatul intern, londonezii au câştigat în deplasare trei puncte preţioase în lupta pentru titlu (1-0 cu Bournemouth), rămânând în cursa de urmărire a liderului Manchester City.

De cealaltă parte, de la acel 3-3 de la Londra, AS Roma are de asemenea 3 victorii, toate cu acelaşi scor (1-0) şi toate în Serie A (acolo unde ocupă locul 3 în clasament, la patru puncte distanţă de liderul Lazio. În ultimele trei partide, AS Roma a învins Torino, Crotone şi Bologna.

La Paris, o favorită la câştigarea trofeului

Meciul dintre PSG şi Anderlecht este interesant mai mult prin faptul că poate fi văzută din nou una dintre echipele considerate favorite în acest sezon la câştigarea trofeului. Dacă în mod normal la casele de pariuri mai mult echipele din Spania, Italia, Anglia şi Germania sunt cotate drept favorite, iată că o formaţie din Franţa este acum în mare formă şi atrage toate privirile.

În sine, meciul PSG – Anderlecht ar trebui să fie extrem de simplu pentru gazde, dacă ţinem cont de scorul din partida tur, când francezii au câştigat cu 4-0. Echipa din Paris a reuşit în ultima perioadă să se impună mai mereu la scor, categoric. A învins pe Celtic cu 5-0 în deplasare tot în grupele UEFA Champions League, iar de Bordeaux a trecut cu un impunător 6-2 în Ligue 1. De altfel, PSG este lider în clasament în campionatul Franţei, învingând în weekend pe Nice, rezultat 3-0. Merită verificată cota francezilor la pariuri online pentru ipoteza în care câştiga trofeul Ligii Campionilor, de exemplu la agenţia de pariuri sportive Netbet România.

Napoli caută revanşa cu Manchester City

După ce a pierdut în deplasare la Manchester în urmă cu două săptămâni, liderul din Serie A joacă acasă şi îşi doreşte revanşa în Napoli – Manchester City. Napoli are o formă excelentă, învingând în această toamnă, în campionat, echipe de top ca Lazio şi AS Roma şi terminând la egalitate cu Inter (0-0). În ultima etapă, Napoli a învins Sassuolo, scor 3-1.

Duel între liderii de campionat

Şi Manchester City este lider în campionat, având în Premier League cu cinci puncte mai mult decât principala urmăritoare (Manchester United). În weekend, cei de la City au învins în deplasare la West Brom cu 3-2. De fapt, Manchester City are victorii impresionante, pe bandă rulantă, în toate competiţiile!

Tottenham, meci echilibrat cu Real Madrid

Deşi vine după o înfrângere la limită în Premier League (0-1 cu Manchester United), şansele de câştig ale celor de la Tottenham în partida cu Real Madrid nu trebuie minimizate. Să nu uităm că în meciul tur britanicii au terminat la egalitate, scor 1-1 la Madrid. Tottenham are multe victorii importante consemnate în Anglia, dar şi în Liga Campionilor a câştigat cu 3-0 pe terenul celor de la APOEL.

Deşi este deţinătoarea trofeului şi principala favorită pentru a îl cuceri şi în acest sezon, Real Madrid face şi unii paşi greşiţi. Cel mai recent s-a consemnat chiar în ultima etapă din La Liga: duminică, galacticii au pierdut la Girona, 1-2. În UEFA Champions League, Real Madrid a învins Borussia chiar la Dortmund, dar a terminat la egalitate cu Tottenham, echipa cu care va juca miercuri seara.

