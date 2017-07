Marius Paşca, la final de contract cu Dumbrava Gîlgău Marius Morar

Devenit în premieră campion judeţean la fotbal cu Dumbrava Gîlgău, Marius Paşca s-ar putea despărţi în această vară de echipa din satul său natal. Tehnicianul zălăuan devenea în 2015 campion judeţean şi cu Luceafărul Bălan, formaţie cu care a şi promovat în Liga a III-a, după ce a eliminat la baraj, în dublă manşă, Olimpia II Satu Mare. De această dată, accederea în al treilea eşalon fotbalistic al ţării nu a putut fi realizată, Dumbrava Gîlgău pierzând cu 2 – 5 la general barajul cu Unirea Tăşnad.

“Titlul judeţean câştigat în acest an cu Dumbrava Gîlgău nu poate fi comparat cu cel din 2015, când am devenit campion cu Luceafărul Bălan. Dumbrava este echipa din satul meu natal, este un sentiment aparte”, a afirmat Paşca înaintea celor două dueluri cu Unirea Tăşnad, campioana judeţului Satu Mare.

Odată cu finalul sezonului, antrenorului zălăuan i-a expirat contractul cu formaţia din Gîlgău Almaşului, Paşca luând în calcul varianta de a nu mai continua colaborarea cu echipa din satul său natal.

“Am avut o înţelegere cu domnul primar (Isaia Maghiar, n.r.) pe o perioadă de un sezon, în care am stabilit că vom încerca să câştigăm campionatul în Liga a IV-a şi să promovăm în Liga a III-a. Este prematur să discutăm despre o colaborare în viitor; există mai mulţi factori care contribuie la acest lucru. Promovarea a fost o dorinţă personală, nu neapărat un obiectiv stabilit de către conducere. Dacă se va dori acelaşi lucru şi în sezonul viitor, adică să se formeze o echipă la fel de competitică, există şi posibilitatea să continuăm colaborarea”, a declarat Marius Paşca.

Din postura de antrenor, Marius Paşca a susţinut cinci meciuri de baraj pentru promovarea în Liga a III-a, trei cu FC Zalău, unul cu Luceafărul Bălan şi cel din acest an, cu Dumbrava Gîlgău. Cu FC Zalău, Paşca a reuşit să promoveze în Liga a III-a în vara anului 2008, iar a doua promovare a realizat-o cu echipa din Bălan.

