Marius Paşca, antrenor Dumvrava Gîlgău: “Mă bucur foarte mult că am devenit campion judeţean şi cu echipa din satul meu natal” Marius Morar

Marius Paşca, antrenorul cu care FC Zalău a devenit de trei ori campioană judeţeană la fotbal şi cu care a promovat în Liga a III-a în vara anului 2008 a câştigat campionatul în acest an cu Dumbrava Gîlgău, echipa din satul său natal. Aceasta, după ce în urmă cu doi ani, tehnicianul zălăuan a câştigat Liga a IV-a cu Luceafărul Bălan, promovând apoi în al treilea eşalon, după ce a eliminat Olimpia II Satu Mare la meciul de baraj.

“Chiar dacă noi am câştigat campionatul, ţin să felicit echipa din Mirşid, care a fost poate cea mai omogenă în acest sezon. Noi veneam după o perioadă de reconstrucţie, au apărut aproximativ opt jucători noi la echipă, dar, cu toate acestea, în puţinele antrenamentele pe care le-am efectuat, am reuşit să le transmit jucătorilor un stil nou de joc. Este o satisfacţie mult mai mare decât atunci când am câştigat campionatul cu Luceafărul Bălan. În primul rând, în 2015 am avut la dispoziţie o echipă mult mai valoroasă. Acum am luat o echipă din mers, dar prin muncă şi disciplină tactică, am dovedit că putem obţine rezultate foarte bune. Mă bucur foarte mult că am devenit campion judeţean şi cu echipa din satul meu natal, fiindcă sunt născut în Gîlgău Almaşului”, a declarat Marius Paşca.

Dumbrava Gîlgău a devenit campioană judeţeană duminică, 4 iunie, după ce a învins cu scorul de 4 – 3 Unirea Mirşid, campioana ediţiei trecute, chiar pe terenul acesteia.

