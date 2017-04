Marian Constantin, antrenor CSVM Zalău: “Sperăm să câştigăm titlul chiar pe terenul campioanei Universitatea Craiova” Marius Morar

Volei Municipal Zalău a obţinut miercuri după-amiaza o victorie de trei puncte pe terenul celor de la CSM Bucureşti, câştigând cu scorul de 3 – 0. Un succes foarte important în lupta pentru titlul naţional, având în vedere că mai sunt de disputat doar două etape până la finalul campionatului, runde în care zălăuanii vor întâlni principalele contracandidate, Universitatea Craiova şi Arcada Galaţi.

Fără aportul trăgătorului secund, Karel Lintz, care nici nu a făcut deplasarea la Bucureşti din cauza unei accidentări la spate, Zalăul a reuşit să câştige la limită primele două seturi, 25 – 23, după ce a avut 21 – 17 de fiecare dată spre final. Zălăuanul Rareş Bălean l-a suplinit şi de această dată cu brio pe cehul Lintz, aşa cum a făcut-o şi în meciul de pe teren propriu cu Steaua, făcând 13 puncte.

După două seturi câştigate la limită, Volei Municipal Zalău şi-a arătat adevărata valoare în actul trei, pe care l-a câştigat cu 25 – 14, după 8 – 5 şi 16 – 8 la cele două întreruperi tehnice.

“A fost un meci foarte important, pentru că, eram conştienţi că pierderea celor trei puncte puteau fi vitale în lupta pentru titlu. Am primit o mână de ajutor şi din partea echipei din Ploieşti, care a scos Galaţiul din lupta pentru titlu, deoarece Arcada are un setaveraj mai slab decât al nostru, chiar dacă am termina la egalitate de puncte campionatul. Rămâne să ne luptăm cu echipa din Craiova, campioana României şi sperăm să devenim campioni chiar în etapa viitoare, când vom juca tocmai pe terenul formaţiei oltene. Mai sunt două etape extrem de importante, în care va trebui să fim foarte vigilenţi”, a firmat antrenorul Marian Constantin.

“Mai avem două meciuri foarte importante, pe care vrem să le câştigăm, chiar dacă nu avem nevoie de şase puncte pentru a deveni campioni. Vrem să câştigăm campionatul “pe mâna noastră”, nu cu ajutorul altor echipe. Partea a doua a campionatului a fost foarte disputată, toate meciurile au fost ca nişte finale, dar cred că merităm să fim campioni la ceea ce am arătat pe teren”, a declarat şi universalul Adrian Gontariu.

În urma victoriei de la Bucureşti, zălăuanii au un avans de cinci puncte faţă de ocupanta locului secund, campioana Universitatea Craiova şi şase lungimi faţă de Arcada Galaţi. Gălăţenii au cedat miercuri cu scorul de 1 – 3 pe terenul formaţiei Tricolorul Ploieşti, iar formaţia olteană a învins cu 3 – 1 pe terenul Stelei.

Matematic, Volei Municipal Zalău mai are nevoie de doar două puncte din ultimele două etape pentru a deveni campioană, însă, ar fi suficient şi un punct, cu condiţia de a-l obţine în etapa viitoare, pe terenul Craiovei.

Partida dintre Universitatea Craiova şi Volei Municipal Zalău este programată duminică, 23 aprilie, începând cu ora 11:30, meciul urmând a fi transmis în direct pe DigiSport.

CSM Bucureşti: Marius Iftimie, Claudiu Dumitru, Robert Vologa, Veniamin Aldea, Gabriel Bontea, Barreto Pena şi Para Mata – libero. Au mai evoluat: Eugen Teotoc, Ştefan Romanescu, Radu Dediulescu şi Paul Camui – libero. Antrenori: Iulian Pîslaru (principal) şi Marian Rădulescu (secund)

Volei Municipal Zalău: Matthias Valkiers, Adrian Gontariu, Vlad Cuciureanu, Răzvan Mihalcea, Leonardo Dal Bosco, Rareş Bălean şi Adrian Feher – libero. A mai evoluat: Filip Constantin. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

Clasament locurile 1 – 6:

1. Volei Municipal Zalău 30 25 5 80 – 31 73p

2. SCMU Craiova 30 23 7 77 – 32 68p

3. Arcada Galaţi 30 23 7 75 – 38 67p

4. Steaua Bucureşti 30 20 10 71 – 41 60p

5. Tricolorul Ploieşti 30 19 11 67 – 50 55p

6. CSM Bucureşti 30 11 19 42 – 64 34p

