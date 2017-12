Marian Constantin, antrenor CSVM Zalău: “Probabil ne vom despărţi de Pawel Adamajtis în perioada următoare”

Volei Municipal Zalău a terminat pe locul patru prima parte a sezonului regulat, înregistrând opt victorii şi trei înfrângeri în 11 etape.

Sâmbătă, în cadrul ultimei etape a turului, campioana a avut nevoie de cinci seturi pentru a învinge Dinamo. Scorul era 1 – 0 în favoarea oaspeţilor la finalul primului set, moment în care antrenorul Marian Constantin a decis să-l scoată din formula de bază pe universalul Pawel Adamajtis. Zălăuanul Rareş Bălean a devenit universal odată cu începerea celui de-al doilea parţial, iar locul acestuia pe postul de trăgător secund a fost luat de Filip Stoilovic.

“Puteam să câştigăm trei puncte, dar, la cum a început jocul, puteam să şi pierdem trei puncte. Am avut încredere în acest universal (Pawel Adamajtis, n.r.), de la care am tot aşteptat să-şi îmbunătăţească jocul, dar văd că acest lucru nu se întâmplă. Dacă va continua în acest fel, probabil ne vom despărţi în perioada următoare. Bravo acestui băiat, Rareş Bălean, care este un fel de “universal soldier”, este ca un tanc nemţesc ce nu se strică niciodată. Suntem o echipă obosită, se vede acest lucru, pentru că am jucat din trei în trei zile. Suntem supăraţi cu toţii, noaptea e un sfetnic bun şi voi analiza situaţia la rece, pentru a vedea ce se poate face să remediem situaţia. Inclusiv eu mă pun în discuţie dacă voi mai continua sau nu”, a declarat Marian Constantin la finalul partidei cu Dinamo.