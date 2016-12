Luptătorul sălăjean Gabriel Săuca, locul trei la turneul internaţional de Ardud Marius Morar

Ediţia din acest an, a VIII-a a “Cupei Cetatea Ardud” la lupte greco- romane, a fost un succes pentru luptătorul sălăjean Gabriel Săuca, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău şi pregătit de instructorul Cristian Crişan.

Săuca a concurat la cadeţi, evoluând în cadrul categoriei 100 de kilograme, unde a ajuns până în faza semifinală, pierzând în faţa unui sportiv din Suceava, care este campion naţional al României.

“Cupa Cetate Ardud” a devenit o tradiţie în localitatea sătmăreană, fiind prezenţi şi la ediţia din acest an aproximativ 160 de luptători din România, Ucraina, Ungaria, Moldova, Slovacia şi Serbia.

La evenimentul de la Ardud au fost prezenţi şi luptători de la CSS Zalău, însă aceştia nu au reuşit să urce pe podium la finalul competiţiei.

Originar din satul Romita, Gabriel Săuca practică luptele de un an şi opt luni, iar instructorul Cristian Crişan este de părere că sportivul său are calităţi foarte bune pentru a face perforanţă în acest sport.

