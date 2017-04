Liliana Cosma, antrenoarea cu origini sălăjene ce pregăteşte lotul naţional feminin de gimnastică Marius Morar

Cea mai importantă competiţie organizată în ultimii ani în România, Campionatul European de Gimnastică, s-a desfăşurat săptămâna trecută, la Cluj. România a reuşit să obţină patru medalii, clasându-se pe locul doi în clasamentul pe naţiuni, după Rusia, care a câştigat opt medalii.

Din lotul masculin, Marian Drăgulescu a obţinut cele mai bune rezultate, cucerind două medalii, aur la sol şi argint la sărituri, în timp ce lotul feminin a câştigat două medalii, aur la bârnă prin Cătălina Ponor şi bronz la acelaşi aparat prin Larisa Iordache.

Lotul feminin de gimnastică are patru antrenori, printre aceştia numărându-se şi Liliana Cosma, a cărei origini sunt sălăjene. Ambii părinţi ai antrenoarei sunt din Sălaj. Mama fostei gimnaste s-a născut în Băbeni, iar tatăl, din Cormeniş (comuna Lozna).

Părinţii Lilianei Cosma au locuit la Băbeni până în 1970, când s-au mutat la Hunedoara. Deşi s-a născut în Hunedoara, antrenoarea lotului feminin de gimnasitcă venea în Băbeni aproape în fiecare vacanţă de vară.

“Veneam foarte des în Sălaj, aproape în fiecare vacanţă, însă, după ce am început să practic gimnastica, am mers tot mai rar. Făcând sport de performanţă, nu mi-am putut permite să lipsesc prea mult de la antrenamente”, ne-a dezvăluit Liliana Cosma.

Despre Campionatul European de la Cluj, Liliana Cosma a afirmat că “a fost un eveniment deosebit pentru România atât din punct de vedere organizatoric, cât şi al medaliilor obţinute”.

Origini sălăjene am putea spune că are şi Ioana Crişan, una dintre componentele lotului naţional de senioare. Sportiva s-a născut la Cluj, însă bunica din partea mamei este din Sâncraiu Almaşului (comuna Zimbor).

37 de ţări au participat la competiţia de la Cluj, dintre care doar 13 au câştigat medalii. Au fost înscrişi 274 de sportivi, dintre care 168 la masculin şi 106 la feminin.

