Liga a IV-a de fotbal a rămas cu 15 echipe Marius Morar

Asociaţia Judeţeană de Fotbal a exclus clubul Gloria Bobota din campionatul Ligii a IV-a, ca urmare a celor două neprezentări la partida din deplasare cu Rapid Jibou şi la cea de pe teren propriu cu Real Crişeni

Liga a IV-a de fotbal rămâne cu 15 echipe, după ce Gloria Bobota a fost exclusă din campionat ca urmare a celor două neprezentări la meciul din deplasare cu Rapid Jibou şi la partida de pe teren propriu cu Real Crişeni. Cazul a fost analizat în cadrul şedinţei Comisiei de disciplină de săptămâna trecută, iar clubul din Bobota a avut cinci zile la dispoziţie să conteste decizia. Oficialii echipei nu au avut nicio reacţie, astfel că Gloria Bobota a fost exclusă din campioant, iar rezultatele înregistrate până în etapa a opta au fost anulate. Jucătorii au devenit liberi de contract, putând să se transfere la alte echipe din campionatele judeţene sau chiar din afara judeţului.

În cadrul etapei a X-a, desfăşurată duminică, cea mai clară victorie a obţinut-o Dumbrava Gîlgău, care a dispus cu scorul de 11 – 1 de AS Chieşd. Echipa pregătită de Marius Paşca a condus cu 5 – 0 la pauză, iar în partea a doua a mai marcat de şase ori. Golul de onoare al oaspeţilor a fost înscris în minutul 61, la scorul de 7 – 0.

Unirea Mirşid s-a impus cu 4 – 1 pe teren propriu în faţa echipei din Crasna, victorie în urma căreia se menţine pe prima poziţie în clasament.

Derby-ul rundei a zecea s-a desfăşurat la Nuşfalău, unde Barcăul din localitate a dispus cu 2 – 1 de Rapid Jibou. Ardelean Codruţ a deschis scorul pentru gazde în minutul 3, iar oaspeţii au restabilit egalitatea în minutul 54, prin Alexandru Turcu. Ardelean a fost cel care a şi adus victoria gazdelor, înscriind golul victoriei în minutul 65.

Etapa a XI-a este programată duminică, după următorul program: Sportul Şimleu – CS Barcău Nuşfalău, Rapid Jibou – Dumbrava Gîlgău, AS Chieşd – Silvania Cehu Silvaniei, Benfica Ileanda – Unirea Mirşid, CS Crasna – Real Crişeni, Flacăra Halmăşd – CS Hida şi Olimpic Bocşa – Cetatea Buciumi. Inter Pericei va sta.

Rezultatele complete şi marcatorii etapei a X-a:

Unirea Mirşid – CS Crasna 4 – 1, 21 – 1 la juniori

Au marcat: Ciprian Pavel (min. 12), Boska Arnold (min. 53), Mihai Bode (min. 86), Ionuţ Mureşan (min. 90), respectiv Paul Pintea (min. 18)

Real Crişeni – Flacăra Halmăşd 1 – 4, 2 – 3 la juniori

Au marcat: Ovidiu Bojan (min. 58), Nicolae Rad (min. 3, 12), Tudor Ulmeanu (min. 75), Emil Borz (min. 82)

Cetatea Buciumi – Sportul Şimleu 4 – 3, 1 – 4 la juniori

Au marcat: Vlad Ţiriac (min. 22, 69), Vlad Lung (min. 81), Bogdan Crişan (min. 90+1), respectiv Cătălin Benţe (min. 62), Daniel Contraş (min. 63), Bogdan Ardelean (min. 74)

Dumbrava Gîlgău – AS Chieşd 11 – 1, 8 – 2 la juniori

Au marcat: Flaviu Porumb (min. 29), Gabriel Ţiriac (min. 15, 43), Flaviu Bărnuţiu (min. 29), Andrei Bene (min. 35), Adrian Călăcean (min. 51, 55), Raul Brânduşe (min. 62, 64), Gheorghe Tuşer (min. 68 – autogol), Alin Mierea (min. 72), respectiv Sergiu Ardelean (min. 61)

Inter Pericei – Olimpic Bocşa 1 – 3, 0 – 3 la juniori

Au marcat: Marcel Cuc (min. 78), respectiv Cosmin Sabou (min. 40), Ioan Micle (min. 56), Robert Niculăuţ (min. 60)

Silvania Cehu Silvaniei – Benfica Ileanda 1 – 0, 6 – 0 la juniori

A marcat: Adrian Pop

Barcău Nuşfalău – Rapid Jibou 2 – 1, 7 – 1

Au marcat: Codruţ Ardelean (min. 3, 65), respectiv Alexandru Turcu (min. 54)

Clasament:

1. Unirea Mirşid 9 9 0 0 61 – 12 27p

2. Dumbrava Gîlgău 9 8 1 0 48 – 4 25p

3. Rapid Jibou 9 7 1 1 25 – 6 22p

4. Flacăra Halmăşd 10 6 3 1 36 – 19 21p

5. CS Barcău Nuşfalău 9 5 4 0 31 – 13 19p

6. Cetatea Buciumi 10 6 0 4 29 – 23 18p

7. Sportul Şimleu 10 4 2 4 33 – 32 14p

8. Silvania Cehu Silv. 9 4 0 5 16 – 18 12p

9. Olimpic Bocşa 10 3 1 6 21 – 36 10p

10. CS Crasna 9 2 2 5 17 – 19 8p

11. Benfica Ileanda 9 2 2 5 10 – 18 8p

12. CS Hida 9 2 2 5 14 – 36 8p

13. Real Crişeni 9 1 2 6 10 – 28 5p

14. AS Chieşd 9 1 0 8 13 – 49 3p

15. Inter Pericei 10 0 0 10 13 – 64 0p

