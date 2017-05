Libero-ul Adrian Feher, încă două sezoane la campioana României Marius Morar

Adrian Feher a câştigat în acest an al patrulea titlu formaţia zălăuană, primele trei fiind obţinute cu Remat Zalău, iar cel din acest an, cu Volei Municipal. Deşi este originar din Baia Mare, pentru Adrian Feher Zalăul înseamnă acasă, având în vedere că evoluează la clubul zălăuan din 2009. Pe lângă faptul că a devenit cvadruplu campion al României cu formaţia de la poalele Meseşului, Adrian Feher a câştigat de trei ori şi Cupa României. Cu Volei Municipal Zalău, Feher a devenit de trei ori şi vicecampion al României, iar într-un sezon a câştigat medalia de bronz.

Aflat la final de contract cu Volei Municipal, Adrian Feher a declarat încă de la sfârşitul sezonului că prima variantă rămâne Zalăul, iar în această săptămână, libero-ul a ajuns la o înţelegere cu oficialii clubului, urmând să semneze în zilele următoare un contract valabil pe o perioadă de două sezoane.

“Aşa cum am afirmat după finala Cupei României, prima variantă rămâne Zalăul. Era normal să fie aşa, pentru că evoluez la această echipă din 2009; m-am stabilit la Zalău mi-am făcut mulţi prieteni aici. Am purtat discuţii cu persoanele din conducerea clubului şi am ajuns la o îneţelegere pentru încă două sezoane. În perioada imediat următoare, vom semna şi contractul”, ne-a declarat Feher.

Libero-ul echipei naţionale din 2001, Adrian Feher a mai evoluat în carieră pentru cluburile Ştiinţa Explorări Baia Mare, Petrom Ploieşti, Dinamo Bucureşti şi AON Hottvolley Viena.

