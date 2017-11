Leonardo Dal Bosco, căpitanul CSVM Zalău: “Cred că putem întoarce rezultatul în jocul de la Zalău”

Volei Municipal Zalău a cedat cu scorul de 1 – 3 pe terenul campioanei Portugaliei, Benfica Lisabona, în manşa tur din prima fază a Cupei Challenge. Misiunea campionilor va fi una cât se poate de dificilă în returul de săptămâna viitoare, având în vedere că şi în cazul unei victorii în trei seturi a zălăuanilor, echipa calificată se va decide în urma disputării “setului de aur”.

Căpitanul Zalăului, Leonardo Dal Bosco, pare încrezător în şansele calificării chiar şi după 1 – 3 la Lisabona.

“A fost un meci echilibrat, exceptând ultimul set. Ne-am aştetat la un meci dificil, fiindcă Benfica este o echipă valoroasă. Am greşit mai mult decât adversarii la preluare. Calificarea încă se joacă şi cred că avem puterea să întoarcem rezultatul în meciul de la Zalău”, a declarat căpitanul Zalăului pentru BTV.

“A fost un meci dificil, pentru că adversarul ne-a pus probleme în multe momente. În seturile trei şi patru ne-am îmbunătăţit serviciul şi blocajul. Este foarte important că am obţinut trei puncte. Jocul din România va fi complicat, fiindcă adversarii vor fi agresivi”, a precizat, de cealaltă parte, pentru aceeaşi sursă, antrenorul principal al portughezilor, Antonio Pereira Jardim.

În sextetul de bază al portughezilor s-a aflat şi fostul jucător al Arcadei Galaţi, Miroslav Gradinarov.

“A fost un joc foarte bun, peste nivelul ligii portugheze. A fost o partidă interesantă, eu ştiu bine această echipă de când jucam în campionatul din România, la Galaţi. Am avut probleme în setul doi, dar este foarte important că a obţinut victoria”, a precizat voleibalistul bulgar.

Returul dintre cele două echipe va avea loc miercuri, 29 noiembrie, de la ora 18, în Sala Sporturilor din Zalău.