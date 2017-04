La aproape 80 de ani, Zălăuanul Petru Bologa a câştigat locul I la aruncarea greutăţii Marius Morar

Petru Bologa este un personaj foarte cunoscut pentru toţi iubitorii sportului din judeţ dar, în acelaşi timp, şi un exemplu pentru tinerii pasionaţi de mişcare. De-a lungul timpului, zălăuanul care în luna octombrie va împlini 80 de ani a obţinut rezultate foarte bune ca sportiv, dar şi ca antrenor. A practicat şi predat diferite sporturi, începând de la atletism, volei, tenis de câmp, până la patinaj pe role şi orientare sportivă. Cu toate că are o vârstă de invidiat, Bologa continuă să participe la diferite competiţii, ultima fiind Campionatul Naţional de Atletism rezervat veteranilor, ce s-a desfăşurat la Bucureşti.

Petru Bologa a concurat în proba de aruncare a greutăţii, reuşind să se claseze pe prima poziţie la categoria plus 75 de ani.

Sălajul a fost reprezentat la competiţia de la Bucureşti şi de Rodica Prodan, o băimăreancă stabilită de câţiva ani în localitatea Var. La fel ca Petru Bologa, şi Rodica Prodan s-a legitimat la Clubul Sportiv Municipal Zalău pentru a putea participa la competiţiile oficiale. Aceasta a concurat la categoria plus 65 de ani, luând startul la trei probe: 60 de metri, 200 de metri şi 3.000 de metri. În urma evoluţiei avute, reprezentanta CSM Zalău s-a clasat pe prima poziţie la toate cele trei probe.

