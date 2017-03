Jucător de la FC Zalău, convocat la echipa naţională Under 19 Marius Morar

Returul Ligii a III-a de fotbal a început cu o veste foarte bună pentru Gabriel Coţi, jucător transferat la FC Zalău în vara anului 2016. Mijlocaşul originar din Bistriţa a fost convocat la lotul naţional Under 19 pentru acţiunea din perioada 12 – 13 martie. Fotbalistul pregătit de Constantin Olariu şi Cristian Oros nu este la prima convocare la lotul naţional, Coţi cochetând în trecut şi cu naţionala Under 18.

“Mă bucur foarte mult pentru această convocare. Am muncit mult şi speram ca într-o zi să ajung la lotul naţional. Mi s-a împlinit o mare dorinţă şi sper să fac o figură frumoasă, pentru a fi convocat şi în viitor la cât mai multe acţiuni”, a declarat Coţi la finalul partidei de vineri, în care FC Zalău a terminat la egalitate, scor 0 – 0 duelul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt.

Reunirea jucătorilor convocaţi la naţională va avea loc duminică, 12 martie, la ora 19, la Centrul de Fotbal de la Buftea, urmând ca luni, începând cu ora 10:30, să aibă loc acţiunea de selecţie ce va fi condusă de team managerul Iulian Oţelea.

Jucătorii sunt nevoiţi să aibă asupra lor actul de identitate, ghete de fotbal atât pentru teren sintetic, cât şi pentru gazon natural. De asemenea, jucătorii sunt obligaţi să aibă şi o adeverinţă medicală, care să ateste faptul că nu au probleme de sănătate.

Gabriel Coţi a fost transferat la FC Zalău în vara anului 2016, sub formă de împrumut de la FC Botoşani, însă, în această iarnă, a fost aproape de a părăsi formaţia de la poalele Meseşului. Jucătorul a fost chemat de antrenorul Leo Grozavu să efectueze o parte din perioada de pregătire cu formaţia moldavă, dar, în cele din urmă, împrumut la formaţia zălăuană i-a fost prelungit până la finalul sezonului.

În urmă cu trei ani, zălăuanul Daniel Supuran, component al echipei FC Zalău la acea vreme, a fost şi el convocat pentru o acţiune de selecţie a lotului naţional Under 19.

