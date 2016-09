Jakob Vestergaard, antrenor CSM Bucureşti: “Nu este uşor să joci şi să câştigi la Zalău” Marius Morar

Câştigătoarea Ligii Campionilor, CSM Bucureşti, nu pare să aibă probleme nici în acest sezon în obţinerea unui nou titlu de campioană naţională şi câştigarea Cupei României. Cu un lot incomparabil mai valoros decât al celorlalte formaţii din Liga Naţională, gruparea din Capitală s-a impus vineri fără nicio emoţie pe terenul Zalăului, egalitatea dintre cele două echipe menţinându-se doar până în minutul opt.

Gheorghe Tadici a afirmat la finalul jocului câştigat de CSM cu scorul de 31 – 17 că, dacă lotul eformaţiei din Bucureşti ar fi împărţit în două, prima echipă ar câştiga campionatul, iar a doua ar termina pe poziţia secundă în Liga Naţională.

Danezul Jakob Vestergaard a lăsat să se înţeleagă la finalul meciului că jocul cu echipa lui Tadici nu a fost atât de uşor pe cât o arată rezultatul final.

“În primul rând, mă bucur că am câştigat, aceasta a fost prioritatea noastră. Nu este atât de uşor să joci şi să câştigi la Zalău. S-au schimbat câteva jucătoare la formaţia din Zalău, dar echipa este valoroasă. Ştiam că jucătoarea Constantinescu are nevoie de tratament şi nu poate evolua, iar acest lucru a făcut meciul mai uşor pentru noi. Nu am avut parte de nicio accidentare, iar acest lucru este cel mai important pentru noi, mai ale acum, când ne pregătim de Liga Campionilor”, a declarat antrenorul CSM-ului.

Una dintre cele mai bune handbaliste în jocul de vineri a fost portarul CSM-ului, Paula Ungureanu, care a avut peste zece intervenţii, chiar şi la aruncările de la şapte metri.

“A fost un meci greu, chiar dacă scorul arată altceva. Am întâlnit o echipă bună, cu jucătoare destul de valoroase, care cred că va face o figură frumoasă în această ediţie de campionat. Într-adevăr, obiectivele noastre sunt la nivel european, însă, luăm totul pas cu pas, iar din luna octombrie ne gândim şi la Liga Campionilor”, a afirmat portarul campioanei.

După două etape, HC Zalău ocupă locul şapte în Liga Naţională, urmând ca joi, în runda a III-a, să evolueze pe terenul nou-promovatei, Danubius Galaţi, care a pus serioase probleme Coronei Braşov, în etapa de la finalul săptămânii trecute.

Finanţator HC Zalău: Consiliul Judeţean Sălaj. Acţionari: Inserco, Total AS, Ady Com, Damco Press. Sponsor: Cento Group. Colaboratori: Hanul Drumeţilor, Multicom, Brilliant Parc, Meseş Security, Vidalis, Tacon, WestCompany, PMT4 Operation & Services Zalău, Cento Service. Parteneri media: Magazin Sălăjean, Sălăjeanul TV şi Accent Art.

sursa foto: prosport.ro

