Ionel Ciunt, primar Zalău: “Cine este vinovat pentru ce s-a întâmplat în Bosnia, va fi tras la răspundere” Marius Morar

Volei Municipal Zalău a părăsit prematur cupele europene, fiind eliminată din Cupa Challenge încă din 16-imi. După un 3 – 0 categoric la Zalău, în faţa bosniacilor de la MOK Jedinstvo Brcko, o echipă sub nivelul Diviziei A1, conducerea tehnică şi adiministrativă a luat decizia de a trimite în teren în meciul retur jucătorii de rezervă, Răzvan Mihalcea fiind singurul titular. În aceste condiţii, zălăuanii nu au avut nicio şansă în faţa adversarilor, pierzând cu 0 – 3 returul şi cu 8 – 15 setul de aur.

Rezultatul din Bosnia i-a surprins pe majoritatea iubitorilor voleiului din judeţ, iar o parte dintre aceştia au afirmat că se gândesc foarte serios să nu se mai prezinte la meciurile vicecampioanei.

Şi primarul Ionel Ciunt s-a arătat indignat de eliminarea prematură a echipei zălăuane din cupele europene.

“Sunt foarte supărat pe echipa de volei. Am purtat o discuţie cu preşedintele clubului (Vasile Coţa, n.r.) şi am solicitat să facă un raport privind meciul retur, din Bosnia. Vom analiza raportul împreună cu celelalte persoane din conducere şi cu oamenii din mediul de afaceri care finanţează acest club, iar cine este vinovat, va fi tras la răspundere. Interesul nostru, al Primăriei, este să facem cunoscut oraşul şi judeţul şi în competiţiile internaţionale, nu doar pe plan naţional, iar noi eram dispuşi să finanţăm un parcurs mai lung în cupele europene”, a declarat primarul Ionel Ciunt.

Având în vedere eliminarea din Cupa Challenge încă din primul tur, iubitorii sportului la fileu din judeţ aşteaptă un parcurs foarte bun în competiţiile interne din partea vicecampionilor. De altfel, obiectivul clubului este câştigarea campionatului şi a Cupei României.

La fel ca anul trecut, bugetul clubului provine din bani publici în proporţie de 90 la sută, restul de zece la sută fiind din mediul privat.

Comentarii

comments