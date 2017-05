Întâlnire de gală în handbalul zălăuan Marius Morar

În foarte multe locuri din România, chiar şi în zone din afara ţării, Zalăul a devenit cunoscut prin handbal, prin echipa care activează în Liga Naţională de 31 de ani.

1978 este anul în care handbalul feminin a luat fiinţă la poalele Meseşului, pionierii acestui sport în Sălaj fiind Gheorghe Tadici, Dumitru Bârjac, Ioan Bal Crişan şi Simion Taloş.

Didactica Zalău a fost prima denumire a echipei de handbal, care a a promovat în 1979 în Divizia B, evoluând pentru prima dată într-o competiţie oficială. În 1980, Didactica s-a transformat în Textila, iar patru ani mai târziu, echipa a promovat în Liga Naţională. Clubul a rezistat doi ani pe prima scenă, retrogradând în ’86. Doi ani mai trârziu, a venit a doua promovare, iar de atunci, echipa condusă de Gheorghe Tadici nu a mai părăsit prima scenă a handbalului românesc.

Handbalistele care au scris istorie de-a lungul anilor, vor avea ocazia să se întâlneaască vineri, 19 mai, în cadrul unui eveniment organizat la Restaurant Meseş-Birilliant, iniţiativa aparţinându-le fostelor jucătoare, Valeria Motogna şi Carmen Mican, ambele făcând parte din echipa care a Cyti Cup în ’96.

“În urma unei întâlniri pe care am avut-o la finalul anului trecut cu Carmen Mican, în care am depănat câteva amintiri, am considerat că ar fi o ideea foarte bună să organizăm o întâlnire cu jucătoarele care am activat la Zalău în perioada 1984 – 2000. Sunt handbaliste care au evoluat la această echipă şi pe care nu le-am văzut niciodată, iar cu altele, nu ne-am întâlnit de mai bine de zece ani. Au trecut mulţi ani de la promovarea în Liga Naţională, de la câştigarea City Cup, de la câştigarea primului titlu şi am considerat că ar fi binevenită o astfel de întâlnire. Am luat legătura şi cu domnul profesor Gheorghe Tadici, i-am spus ce dorim să facem, a fost de acord şi sperăm să poată fi şi dânsul prezent la această întâlnire”, a afirmat Valeria Motogna.

În 2018 se vor împlini 30 de ani de la a doua promovare, perioadă în care clubul de handbal, care a evoluat apoi sub denumirile de Silcotex, Silcotub şi Handbal Club Zalău, a obţinut rezultate foarte bune atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

După trei medalii de bronz şi şase de argint, echipa a obţinut în 2001 şi primul titlu naţional din istorie, iar în 2004 şi 2005 au urmat alte două astfel de performanţe.

În 1996, Silcotub Zalău a câştigat şi un trofeu european, Cyti Cup, actualmente Cupa Challenge şi în acelaşi an a terminat pe locul trei Trofeul Campionilor EHF. Silcotub Zalău este prima echipă românească de handbal feminin care a ajuns în grupele Ligii Campionilor. Echipa a obţinut în perioada ’84 – 2000 şi alte rezultate notabile, iar performanţele au continuat şi după 2001, HC Zalău jucând ultima finală europeană în 2012.

Printre jucătoarele care făcut istorie la Zalău în perioada anilor ’84 – 2001 se numără: Alina Ţurcaş, Olimpia Vereş, Dorina Crişan, Magdalena Pop, Artemizia Săgmar, Mia Rădoi, Adriana Viciu, Sanda Criste, Lăcrămioara Fiastru, Andreea Nagy, Lucia Butnăraşu, Valeria Motogna, Carmen Mican, Alina Măerean, Nagy Ildiko, Diana Moroti, Delia Meseşan, Neli Marian, Ana Şuhai, Mariana Creţu, Elena Nicorici, Anuţa Grigor, Adriana Căpîlnaşiu, Rodica Negrea, Ana Maria Lazer, Cristina Dogaru, Daniela Morari, Mihaela Ignat, Talida Tolnai, Doina Picu, Carmen Buceschi şi Cenan Maria.

