Indolenţa autorităţilor lasă Zalăul fără sportivi de valoare

Echipa masculină de tenis de masă a Clubului Sportiv Municipal Zalău promova în 2013, după o pauză de 11 ani, în Superliga Naţională. Deşi existau promisiuni de finanţare din partea autorităţilor locale şi judeţene, Primăria Zalău şi Consiliul Judeţean Sălaj nu s-au implicat în susţinerea echipei, astfel că tenismenii zălăuani au fost nevoiţi să se retragă din competiţie la finalul turului. Cei patru componenţi care au promovat CSM-ul în 2013 pe prima scenă a tenisului de masă românesc s-au întâlnit săptămâna trecută în calitate de adversari în Divizia A. Cu excepţia lui Andrei Margin, care a fost rezervă în 2013, ceilalţi trei evoluează pentru alte cluburi din România.

Sălajul a produs de-a lungul anilor sportivi valoroşi pentru sportul din România, iar o parte dintre ei au obţinut medalii la Campionatele Europene, Mondiale, dar şi calificări la Jocurile Olimpice. Numărul acestora este destul de mare, însă, în ultimii ani, o parte dintre sportivii care au învăţat “ABC-ul” sportului în municipiu, s-au văzut nevoiţi, din diverse motive, să se transfere la alte cluburi din România. Putem da cel puţin câte un astfel de exemplu în aproape toate ramurile sportive, iar printre ultimele cazuri de acest gen se numără şi cel al tenismenilor Dan Fărcaş, Lucian Trif şi Alin Ciupe, practic sportivii care, în urmă cu patru ani, au promovat echipa masculină de tenis de masă de la CSM Zalău în Superliga Naţională, performanţă pe care clubul zălăuan nu o mai obţinuse de 11 ani cu echipa de băieţi.

Alături de cei trei sportivi, din echipa zălăuană a mai făcut parte Andrei Margin, singurul tenismen care mai reprezintă CSM Zalău. Ceilalţi trei evoluează acum pentru alte cluburi din România, acolo unde, spun ei, interesul pentru acest sport este mai mare din partea autorităţilor locale şi judeţene.

“Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să promovăm după 11 ani. A fost ambiţia băieţilor, care şi-au dorit foarte mult, încă de anul trecut, acest lucru. Noi, clubul, nu i-am putut ajuta foarte mult, dar am beneficiat de câţiva sponsori, care le-au asigurat condiţii bune de pregătire. Vreau să le mulţumesc pe această cale firmelor Multiprod, Ianus şi Sarmis”, a afirmat la scurt timp după promovare antrenorul Victor Puie.

Sprijinul autorităţilor locale la acea vreme a fost doar acela de a pune clubului Sala Sporturilor la dispoziţie.

Atât directorul clubului, Silviu Mureşan, cât şi antrenorul şi componenţii echipei masculine sperau că, odată cu promovarea pe prima scenă a tenisului de masă românesc, va veni şi sprijinul financiar din partea autorităţilor. Din păcate, nici Primăria municipiului Zalău, dar nici Consiliul Judeţean Sălaj nu au alocat fonduri pentru echipa din Superligă, astfel că, după un tur de campionat, echipa a fost nevoită să se retragă din competiţie.

“Pot să spun că promovarea în Superligă a fost ambiţia noastră. În acel an, eu am revenit din Ungaria, Lucian Trif de la Reşiţa, iar Dan Fărcaş juca şi el în altă parte. Clubul ne-a susţinut cât a putut, însă, după promovare, au fost promisiuni şi din partea autorităţilor locale. Ni s-a spus să rămânem la echipă că vom fi susţinuţi financiar. Nu a fost aşa, astfel că am renunţat la finalul turului. După acel experiment, eu nu am mai jucat timp de doi ani. Am revenit anul trecut, am jucat pentru o asociaţie din Cluj, iar acum evoluez pentru Tenis Club Dej. Este păcat că nu se implică nimeni, pentru că, în acest sport s-a făcut mereu performanţă în judeţul nostru, mereu au fost sportivi în loturile naţionale”, ne-a declarat Alin Ciupe.

Cei patru foşti componenţi ai echipei care a promovat în 2013 în Superligă s-au întâlnit în urmă cu o săptămână în calitate de adversari în Divizia A. Andrei Margin a reprezentat clubul din Zalău, Ciupe a jucat pentru CS Tenis Club Dej, Lucian Trif, pentru Feed Feel Odorheiu Secuiesc, iar Dan Fărcaş, pentru CSM Cluj.

“La finalul săptamânii trecute, am participat la returul Diviziei A, unde am fost pus într-o situaţie cu totul şi cu totul deosebită. Jucătorii care acum trei ani duceam tenisul de masă din Zalău la cel mai înalt nivel din ţară, reprezentam acum patru cluburi diferite”, este postarea făcută zilele trecute de tenismenul Alin Ciupe pe un site de socializare.

Lipsa susţinerii financiare a fost unul dintre motivele pentru care a părăsit clubul CSM Zalău în urmă cu câţiva ani şi Andrada Vincze, o altă tenismenă care a obţinut rezultate notabile pentru municipiu şi judeţ.

Demjen Eszter este un nou “produs” de perspectivă al CSM Zalău, o tenismenă de 11 ani care a devenit dublă campioană naţională în 2016, obţinând şi alte rezultate notabile. Oficialii CSM-ului spun că tânăra sportivă are calităţi chiar mai mari decât Andrada Vincze, astfel că şi viitorul ei în sport se arată unul frumos. Principala condiţie este, însă, ca autorităţile publice să acorde atenţia cuvenită şi sporturilor individuale.

